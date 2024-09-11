«До сих пор моемся в тазиках». Омичи массово жалуются на перебои с горячей водой

Posted 11 сентября, 05:48
Published 11 сентября, 05:48
Modified 11 сентября, 05:50
Updated 11 сентября, 05:50
Читатели Города55 массово пожаловались на перебои с горячей водой. Коммунальные проблемы наблюдаются во всех районах Омска. Собрали несколько отзывов горожан.
«По адресу Кирова, 51 уже более полутора месяцев нет горячей воды. Горячее водоснабжение пропало в доме за неделю до планового отключения, которое должны было быть лишь 30 июля и еще отсутствовало до 30 августа, затем снова пропало 4 сентября. Сейчас уже 9 сентября. Мы не можем получить никакой информации от центральной диспетчерской или от „Тепловой компания“. Сейчас уже осень, дело идет к отопительному сезону, но несмотря на похолодание, жильцам нашего дома до сих приходится мыться в тазиках», — оставил жалобу пользователь под ником mitaka в нашем телеграм-боте.
«Дом на Мира, 100. Проблема с горячей водой все лето, а в сентябре из горячего крана течет холодная. Компания РТС на звонки не отвечает. Кто ответит за неоказание услуг? Помогите!» — сообщила Вера Апарина.
«Улица Сазонова, 208. Горячей воды нет 2 месяца ровно. С 11 по 24.07 — плановое отключение, с 25.07 по настоящее время — некая лукавая циркуляция без нагрева. Профильные службы пишут отписки, РТС давало сроки 29.08, затем 06.09, все не соблюдены», — рассказал Юрий.
«Нефтяники уже месяц без горячей воды», — пожаловалась Наталья Добрикова.
«У нас по улице СибНИИСхоз, 7 до 9-х этажей вода горячая не доходит. С 19 августа жители 9-х этажей страдают», — собщила Юлия Русакова.
«Улица 2-я Железнодорожная, 5 — воды нет с 31 июля. Отключение плановое на 2 недели переросло в отключение бессрочное, пошел 2-й месяц», — поделилась Татьяна.
Отметим, что у «Омск РТС» работает сервис, в котором можно узнать информацию об отключениях. Для этого необходимо внести в строку ввода соответствующий адрес. В перечне представлены только дома, получающие горячую воду и тепло от «Омск РТС» и «ТГК-11», а также других источников при условии информирования «Омск РТС».
Ранее Город55 сообщал о проблеме с горячей водой по адресу улица Фурманова, 6. Там услугу отключили из-за гидравлических испытаний на расположенном по соседству предприятии «Эдельвейс».