«До сих пор моемся в тазиках». Омичи массово жалуются на перебои с горячей водой

Отметим, что у «Омск РТС» работает сервис, в котором можно узнать информацию об отключениях. Для этого необходимо внести в строку ввода соответствующий адрес. В перечне представлены только дома, получающие горячую воду и тепло от «Омск РТС» и «ТГК-11», а также других источников при условии информирования «Омск РТС».