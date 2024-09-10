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Омская комиссия по помилованию дала шанс на свободу двум осужденным

Шесть судеб на весах правосудия: итоги заседания комиссии по помилованию в Омске

10 сентября 2024, 12:11

Омская комиссия по помилованию дала шанс на свободу двум осужденным

В Омской области комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайства шести заключенных, рекомендовав смягчить наказание двоим из них.

6 сентября 2024 года в Омской области прошло заседание комиссии, рассматривающей вопросы помилования, основанной по указу губернатора в 2002 году. На повестке дня находились прошения о помиловании шести человек, отбывающих наказание в местных тюрьмах.

После внимательного анализа всех представленных документов, включая материалы от администраций исправительных учреждений и обращения семей осужденных, комиссия пришла к решениям по каждому делу. Четырем из шести поданных прошений было отказано. В то же время, два случая получили положительный отклик. Одного из заключенных освободят от условного наказания за преступление средней тяжести, в то время как другому рекомендовано уменьшить срок заключения с семи до пяти лет.

Теперь все собранные документы и рекомендации будут направлены на рассмотрение Президенту России, который примет окончательное решение по данным случаям.

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#Екатерина Тараленко#Общество#Омск#Омская область#Заключенные#Заседание#Новости#Помилование
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