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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:28

В Омске пройдет серия концертов под открытым небом. Рассказываем, где

В Омске пройдет серия концертов под открытым небом. Рассказываем, где

6 сентября 2024, 03:25
Фото: 1MI
В честь своего юбилея Омская филармония организует серию концертов под открытым небом, выступления оркестра пройдут на площади у Концертного зала, в вузах, на предприятиях и в других местах.

В этом году Омская филармония отмечает крупный юбилей — 85 лет. В честь праздника в знаковых местах города пройдет серия открытых концертов: оркестр выступит в вузах, торговых комплексах, на производственных предприятиях.

Первый концерт пройдет уже в воскресенье, 8 сентября. Мероприятие начнется в 16:00 на площади у Концертного зала. Симфонический оркестр исполнит музыку Михаила Глинки и Александра Глазунова. Отмечается, что одно из произведений украсит звон настоящих колоколов храма.

22 сентября в 17:00 квартет народных инструментов «Тарские ворота» выступит на улице Чокана Валиханова. Будет играть музыка разных жанров: от народных мелодий до джазовых миниатюр и эстрадных композиций.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Юбилей#Омская Филармония#Новости#Концерт#Филармония#Оркестр#Концерт под открытым небом
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