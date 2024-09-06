В Омске пройдет серия концертов под открытым небом. Рассказываем, где

В честь своего юбилея Омская филармония организует серию концертов под открытым небом, выступления оркестра пройдут на площади у Концертного зала, в вузах, на предприятиях и в других местах.

В этом году Омская филармония отмечает крупный юбилей — 85 лет. В честь праздника в знаковых местах города пройдет серия открытых концертов: оркестр выступит в вузах, торговых комплексах, на производственных предприятиях. Первый концерт пройдет уже в воскресенье, 8 сентября. Мероприятие начнется в 16:00 на площади у Концертного зала. Симфонический оркестр исполнит музыку Михаила Глинки и Александра Глазунова. Отмечается, что одно из произведений украсит звон настоящих колоколов храма. 22 сентября в 17:00 квартет народных инструментов «Тарские ворота» выступит на улице Чокана Валиханова. Будет играть музыка разных жанров: от народных мелодий до джазовых миниатюр и эстрадных композиций. Пианист из Омска завоевал серебряную матрешку на фестивале музыки Kustendorf CLASSIC Узнать подробнее