В Омске пройдет серия концертов под открытым небом. Рассказываем, где

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В этом году Омская филармония отмечает крупный юбилей — 85 лет. В честь праздника в знаковых местах города пройдет серия открытых концертов: оркестр выступит в вузах, торговых комплексах, на производственных предприятиях.
Первый концерт пройдет уже в воскресенье, 8 сентября. Мероприятие начнется в 16:00 на площади у Концертного зала. Симфонический оркестр исполнит музыку Михаила Глинки и Александра Глазунова. Отмечается, что одно из произведений украсит звон настоящих колоколов храма.
22 сентября в 17:00 квартет народных инструментов «Тарские ворота» выступит на улице Чокана Валиханова. Будет играть музыка разных жанров: от народных мелодий до джазовых миниатюр и эстрадных композиций.