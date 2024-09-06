Потепление до +20C°, застрявшая скорая, «китайские» рюкзаки. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Новость №1. В Омске наконец-то потеплеет. Уставшие от холода и пасмурной погоды омичи смогут погреться на солнышке и сделать много осенних фотографий. По прогнозу сервиса Ventusky, погода начнет меняться в лучшую сторону уже с понедельника, 9 сентября.
Новость №2. В Омске по пути в Осташково в грязи увязла машина скорой помощи. Жители в панике: что будет, если кому-то понадобится помощь спасателей? Имущество дач портится, портятся и сами дома, а передвигаться по улице приходится в резиновых сапогах. Жители винят в этом золоотвал ТЭЦ-5 и их неорганизованную деятельность.
Новость №3. В Омске узнают у поставщиков рюкзаков, почему они продаются на китайском сайте. Появилась информация, что рюкзаки, которые получили в подарок омские первоклашки, продаются на «АлиЭкспресс» за сумму около 500 рублей. В Минобразования собираются узнать у компании, которая занималась закупками, почему так вышло.