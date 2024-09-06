gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Потепление до +20C°, застрявшая скорая, «китайские» рюкзаки. Омск сегодня

Потепление до +20C°, застрявшая скорая, «китайские» рюкзаки. Омск сегодня

6 сентября 2024, 14:30
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске наконец-то потеплеет. Уставшие от холода и пасмурной погоды омичи смогут погреться на солнышке и сделать много осенних фотографий. По прогнозу сервиса Ventusky, погода начнет меняться в лучшую сторону уже с понедельника, 9 сентября.

Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки
Узнать подробнее

Новость №2. В Омске по пути в Осташково в грязи увязла машина скорой помощи. Жители в панике: что будет, если кому-то понадобится помощь спасателей? Имущество дач портится, портятся и сами дома, а передвигаться по улице приходится в резиновых сапогах. Жители винят в этом золоотвал ТЭЦ-5 и их неорганизованную деятельность.

Застряла в грязи. По пути на омские дачи в Осташково увязла машина скорой помощи
Узнать подробнее

Новость №3. В Омске узнают у поставщиков рюкзаков, почему они продаются на китайском сайте. Появилась информация, что рюкзаки, которые получили в подарок омские первоклашки, продаются на «АлиЭкспресс» за сумму около 500 рублей. В Минобразования собираются узнать у компании, которая занималась закупками, почему так вышло.

В Омске узнают у поставщиков рюкзаков, почему они продаются на китайском сайте
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости
Подпишитесь
Отечественная «операционка». На омской ИТ-конференции показали возможности «Авроры»
Сегодня, 09:49
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
Сегодня, 06:54
«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
Сегодня, 07:48
Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки
Сегодня, 05:24
В Омске перекрыли дорогу к «Триумфу», где тротуар рухнул в Омь
Сегодня, 05:02
Ставки подросли: к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали еще полтора гектара
Сегодня, 07:12