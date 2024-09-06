Потепление до +20C°, застрявшая скорая, «китайские» рюкзаки. Омск сегодня

Новость №2. В Омске по пути в Осташково в грязи увязла машина скорой помощи. Жители в панике: что будет, если кому-то понадобится помощь спасателей? Имущество дач портится, портятся и сами дома, а передвигаться по улице приходится в резиновых сапогах. Жители винят в этом золоотвал ТЭЦ-5 и их неорганизованную деятельность.