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Новый житель с шикарными рогами. В Большереченском зоопарке появился северный олень

27 июля 2024, 08:01
Фото: 1MI
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В Большереченском зоопарке появился северный олень с шикарными рогами

В зверинце поделились видео с животным.

В Большереченском зоопарке появился новый питомец — северный олень по кличке Буран.

«Обратите внимание на шикарные рога. В молодом возрасте у оленей рога напоминают „спички“, они практически не разветвлены. Но с возрастом начинают приобретать вид настоящих „ветвей“: количество отростков и сама масса рогов значительно увеличивается», — рассказали в зоопарке и поделились видео с Бураном.
Иллюстрация
Видео: 1MI

В дикой природе северные олени обитают в тундре и тайге Евразии и Северной Америки, на ряде островов Северного Ледовитого океана. Рога имеют как самцы, так и самки. Эти животные в далеком прошлом дали возможность человеку освоить Север.

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#Евгений Игишев#Общество#Видео#Животные#Большереченский зоопарк#Северный олень#Рога#Экоцентр#Лемур
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