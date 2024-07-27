Новый житель с шикарными рогами. В Большереченском зоопарке появился северный олень

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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В Большереченском зоопарке появился новый питомец — северный олень по кличке Буран.
«Обратите внимание на шикарные рога. В молодом возрасте у оленей рога напоминают „спички“, они практически не разветвлены. Но с возрастом начинают приобретать вид настоящих „ветвей“: количество отростков и сама масса рогов значительно увеличивается», — рассказали в зоопарке и поделились видео с Бураном.
В дикой природе северные олени обитают в тундре и тайге Евразии и Северной Америки, на ряде островов Северного Ледовитого океана. Рога имеют как самцы, так и самки. Эти животные в далеком прошлом дали возможность человеку освоить Север.
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