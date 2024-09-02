«Чита удивительная». Что стоит посмотреть туристу в столице Забайкальского края

Все чаще туристы выбирают для путешествий отдаленные регионы России — Сибирь и Дальний Восток. При этом Чита остается несправедливо забытой, в большинстве случаев она является лишь исходной точкой для путешествия по Забайкальскому краю. Здесь, как правило, делают небольшую остановку, а потом следуют к буддийским святыням или в поселение старообрядцев, пишут «РИА Новости». Однако и в самом городе есть на что посмотреть.