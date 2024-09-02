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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

«Чита удивительная». Что стоит посмотреть туристу в столице Забайкальского края

«Чита удивительная». Что стоит посмотреть туристу в столице Забайкальского края

2 сентября 2024, 09:25
Фото: Туризм и индустрия гостеприимства
В последние годы турпоток в регионы Сибири и Дальнего Севера заметно возрос, однако Чита все еще остается обделенной вниманием путешественников. При этом в городе есть множество интересных мест, которые стоит посетить каждому туристу.

Все чаще туристы выбирают для путешествий отдаленные регионы России — Сибирь и Дальний Восток. При этом Чита остается несправедливо забытой, в большинстве случаев она является лишь исходной точкой для путешествия по Забайкальскому краю. Здесь, как правило, делают небольшую остановку, а потом следуют к буддийским святыням или в поселение старообрядцев, пишут «РИА Новости». Однако и в самом городе есть на что посмотреть.

Вид сверху

«Чита удивительная — в какую сторону ни посмотри, над домами видны сопки. Лучший вид на город и озеро Кенон — с Титовской сопки. Это вулкан высотой 945 метров, извергавшийся примерно 200 лет назад. В основном туристы отправляются на смотровую площадку с часовней Александра Невского. Но стоит подняться выше, к буддийской святыне — молельному домику. Туда приезжают местные на традиционные религиозные обряды», — рассказала местная жительница Елена.

По мнению женщины, особенно красивые виды на город и природные достопримечательности открываются на рассвете и закате. Именно в это время можно во всей красе увидеть реки Читу, Ингоду, горные хребты Яблоновый и Черского, а также рассмотреть рисунки кочевников бронзового века, которые они оставляли на камнях, и увидеть растущий у подножия рододендрон.

Фото: Туризм и индустрия гостеприимства

Центр города

Местные отмечают, что на прогулке по главной площади имени Ленина ощущаешь себя, как путешественник во времени. На ростральных колоннах расположены памятные доски с датами важных в истории города событий, тут же работает музыкальный фонтан, рядом с ним проводят развлекательные мероприятия.

Кроме того, сохранилось много построек разных эпох: штаб Забайкальского военного округа 1939 года, старинная церковь Преображения Господня, деревянные домики Полутовского квартала начала XX века, в том числе особняк купцов Полутовых.

Фото: 1MI

Пешком по Чите

Для туристов в центре города готовы три маршрута, она распределены по цветам — красный, зеленый и коричневый. Благодаря им можно перемещаться от одной достопримечательности к другой и не упустить интересные места. В каждой точке есть карта и информация. Одним из главных мест города считается Казанский кафедральный собор, рядом с ним находится памятник Александру Невскому.

На Амурской улице сохранились красивые купеческие особняки. Например, Второвский пассаж — трехэтажное каменное строение с куполами. Еще одно интересное здание расположилось на улице Анохина — дом 1908 года постройки для читинского отделения Госбанка. На улице Ленина стоит увидеть Дом офицеров, похожий на дворец. Рядом — Исторический музей, за ним Парк культуры и отдыха Окружного дома офицеров Российской армии, где можно найти как детские аттракционы, так и выставку военной техники.

Фото: 1MI

Возвращение в историю

Самое старое сохранившееся здание Читы — деревянная Михайло-Архангельская церковь. Она была построена в XVIII веке без единого гвоздя, в местный острог во времена восстания декабристов ссылали заключенных.

«Среди подлинных экспонатов — шкатулка и вышивка Волконской, поваренная книга, часы Завалишиных и Бестужевых, столик, принадлежавший этой семье. Вещи дарили потомки, из Центральной России привозили предметы той эпохи. Оружие передавалось в процессе создания музея — из Эрмитажа», — рассказала экскурсовод Анна Перфильева.

Гастрономические впечатления

Местные отмечают, что нельзя уехать из Читы, не заглянув в сеть кафе «Аян». Именно там подают традиционное блюдо бурятской кухни — буузы.

«Много заведений китайской кухни. И атмосферных мест — Testo, где готовят вкусную пиццу, сеть кофеен-кондитерских Meilleur Eclair, кофейня „Тайная комната“, маленькое уютное France Cafe, „Тревелс кафе“, ресторан „Нияма“», — добавила местная жительница Ксения».
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