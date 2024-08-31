«Попросили освободить помещение». В Омске закрывается популярный ресторан

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Омске уже со 2 сентября прекращает свою работу известный ресторан «Рамен с уткой», расположенный на Карла Либкнехта, 11. Об этом сообщил владелец заведения Игорь Белоглазов, объяснив закрытие вынужденной мерой, рассказал «Омск-информ». Там можно было попробовать как ставшие обыденностью в Омске лапшу и воки, так и более изысканные блюда, в том числе знаменитую утку из китайского меню. Теперь владелец надеется открыться вновь.
По словам самого предпринимателя, ресторан покидает помещение по требованию собственника, который передал его под отделение известного банка. Сам омич надежды не теряет и говорит, что заведение откроется под новой вывеской в другом помещении.
«Меня попросили освободить площади, потому что все здание займут помещения банка. Ресторан не закрывается. Буду искать другое место, потому что это произошло не по моей вине», — пояснил Белоглазов.
Конечно, для любителей заведения закрытие заведение стало большой неожиданностью. О ресторане оставляли хорошие отзывы и с удовольствием проводили там время. Тем не менее, на Ленина регулярно открываются новые заведения на любой вкус и кошелек. Как уже писал Город55, в Омске откроется заведение с отсылкой на известный фильм «Бригада» под говорящим названием «Саша, белое» и более бюджетное место «Бэлла, красное». В одном заведении предлагают более изысканные блюда и закуски, в другом — блюда по более недорогим ценам.