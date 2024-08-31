«Попросили освободить помещение». В Омске закрывается популярный ресторан

Конечно, для любителей заведения закрытие заведение стало большой неожиданностью. О ресторане оставляли хорошие отзывы и с удовольствием проводили там время. Тем не менее, на Ленина регулярно открываются новые заведения на любой вкус и кошелек. Как уже писал Город55, в Омске откроется заведение с отсылкой на известный фильм «Бригада» под говорящим названием «Саша, белое» и более бюджетное место «Бэлла, красное». В одном заведении предлагают более изысканные блюда и закуски, в другом — блюда по более недорогим ценам.