Сыр, хлеб и круассаны. В Омске откроются сразу два новых винных ресторана

По утверждению Зинченко, концепция нового заведения подразумевает не только разнообразный ассортимент качественного вина, но и утонченные закуски, подаваемые на элегантной посуде. В меню, как сообщил предприниматель в интервью «Коммерческим вестям», можно будет найти блюда, приготовленные из продуктов собственного фермерского хозяйства Зинченко, включая сырное фондю, домашний хлеб и свежие круассаны.