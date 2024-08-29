Сыр, хлеб и круассаны. В Омске откроются сразу два новых винных ресторана

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Омске совсем скоро откроется новый гастрономический проект — винный ресторан «Саша, белое», который распахнет свои двери уже в сентябре. Его откроют учредитель омского ООО «Братья Грин» Евгений Зинченко и Анастасия Фадеева, экс-хозяйка Berlin Kaffee. Ресторан будет находиться на улице Ленина в здании, ранее занимаемом Berlin Kaffee.
По утверждению Зинченко, концепция нового заведения подразумевает не только разнообразный ассортимент качественного вина, но и утонченные закуски, подаваемые на элегантной посуде. В меню, как сообщил предприниматель в интервью «Коммерческим вестям», можно будет найти блюда, приготовленные из продуктов собственного фермерского хозяйства Зинченко, включая сырное фондю, домашний хлеб и свежие круассаны.
Интересно, что название «Саша, белое» отсылает к культовому фильму «Бригада», что добавляет нотку ностальгии в современный гастрономический ландшафт. Зинченко рассказал, что на реализацию проекта уже вложено 12-13 миллионов рублей, и эта сумма, вероятно, увеличится к моменту открытия.
Винное бистро «Бэлла, красное» обещает стать интересным дополнением гастрономической карты города. Учитывая более высокие цены, можно ожидать более изысканное меню и уникальный выбор вин. Открыть его хотят в декабре этого года.
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