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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

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Сыр, хлеб и круассаны. В Омске откроются сразу два новых винных ресторана

29 августа 2024, 04:52
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске откроются сразу два винных ресторана на Ленина

Первое заведение расположится на улице Ленина, где раньше был Berlin Kaffee. Название «Саша, белый» отсылает к известному фильму.

В Омске совсем скоро откроется новый гастрономический проект — винный ресторан «Саша, белое», который распахнет свои двери уже в сентябре. Его откроют учредитель омского ООО «Братья Грин» Евгений Зинченко и Анастасия Фадеева, экс-хозяйка Berlin Kaffee. Ресторан будет находиться на улице Ленина в здании, ранее занимаемом Berlin Kaffee.

По утверждению Зинченко, концепция нового заведения подразумевает не только разнообразный ассортимент качественного вина, но и утонченные закуски, подаваемые на элегантной посуде. В меню, как сообщил предприниматель в интервью «Коммерческим вестям», можно будет найти блюда, приготовленные из продуктов собственного фермерского хозяйства Зинченко, включая сырное фондю, домашний хлеб и свежие круассаны.

Интересно, что название «Саша, белое» отсылает к культовому фильму «Бригада», что добавляет нотку ностальгии в современный гастрономический ландшафт. Зинченко рассказал, что на реализацию проекта уже вложено 12-13 миллионов рублей, и эта сумма, вероятно, увеличится к моменту открытия.

Винное бистро «Бэлла, красное» обещает стать интересным дополнением гастрономической карты города. Учитывая более высокие цены, можно ожидать более изысканное меню и уникальный выбор вин. Открыть его хотят в декабре этого года.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Цены#Улица Ленина#Новости#Вино#Еда#Berlin Kaffee#Бэлла, красное#Винное бистро#Домашний хлеб#Фермерское хозяйство#OmFest
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