В Москаленском районе Омской области переизбрали на свой пост прежнего главу

Комиссия внимательно выслушала обоих кандидатов и после собеседования рекомендовала депутатскому корпусу избрать главой района Александра Ряполова. Он принял присягу на верность Конституции РФ и Уставу Москаленского муниципального района и приступил к работе. Его поздравили с началом нового срока и пожелали успехов, а он пообещал соответствовать всем ожиданиям жителей и исправно трудиться.