gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Иллюстрация

В Москаленском районе Омской области переизбрали на свой пост прежнего главу

30 августа 2024, 07:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области выбрали главу Москаленского района

После долгих совещаний конкурсная комиссия решила сделать выбор в пользу стабильности и рекомендовала депутатам переизбрать Александра Ряполова. Этот пост он занимал предыдущие пять лет.
Сюжет
Выборы

В Москаленском районе Омской области прошли выборы нового главы, сообщили в районной администрации. С 2019 года районом руководил Александр Ряполов. Его служба не вызывала каких-либо недовольств со стороны депутатского корпуса и жителей.

Однако пятилетний срок полномочий действующего руководителя истек. Конкурс на замещение должности главы района был объявлен в июне 2024 года. Там выяснилось, что у Ряполова появился конкурент, управленец из сферы культуры местной администрации Сергей Шабельников.

Комиссия внимательно выслушала обоих кандидатов и после собеседования рекомендовала депутатскому корпусу избрать главой района Александра Ряполова. Он принял присягу на верность Конституции РФ и Уставу Москаленского муниципального района и приступил к работе. Его поздравили с началом нового срока и пожелали успехов, а он пообещал соответствовать всем ожиданиям жителей и исправно трудиться.

Ранее Город55 писал про директора омской школы, который ответил на нападки в соцсетях о своем грубом и халатном поведении. Мужчина отрицает обвинения заявительницы, но с ним провели беседу об этике.

Отрицает все обвинения. С «грубым» директором омской школы провели беседу
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Политика#Общество#Работа#Омск#Омская область#Депутаты#Конкурс#Выборы#Глава района#Администрация#Москаленский район
Подпишитесь
«Если баба заикрилась». Омичи прокомментировали идею штрафов за склонение к абортам
Сегодня, 07:13
Теплотрасса убежит в реку. В Омске пешеходный тротуар по пути в «Триумф» рухнул в Омь
Сегодня, 06:35
Срубили 58 деревьев, высадят только 43: в Омске отчитались о «новом сквере»
Сегодня, 09:09
Отрицает все обвинения. С «грубым» директором омской школы провели беседу
Сегодня, 06:59
Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон
Сегодня, 06:21
Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов
Сегодня, 02:39