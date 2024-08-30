В Москаленском районе Омской области переизбрали на свой пост прежнего главу

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Москаленском районе Омской области прошли выборы нового главы, сообщили в районной администрации. С 2019 года районом руководил Александр Ряполов. Его служба не вызывала каких-либо недовольств со стороны депутатского корпуса и жителей.
Однако пятилетний срок полномочий действующего руководителя истек. Конкурс на замещение должности главы района был объявлен в июне 2024 года. Там выяснилось, что у Ряполова появился конкурент, управленец из сферы культуры местной администрации Сергей Шабельников.
Комиссия внимательно выслушала обоих кандидатов и после собеседования рекомендовала депутатскому корпусу избрать главой района Александра Ряполова. Он принял присягу на верность Конституции РФ и Уставу Москаленского муниципального района и приступил к работе. Его поздравили с началом нового срока и пожелали успехов, а он пообещал соответствовать всем ожиданиям жителей и исправно трудиться.
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