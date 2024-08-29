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Омичи пожаловались на директора школы №114 в Ленинском округе

«Работал в колонии, увольняет учителей». Омичи пожаловались на директора школы №114

29 августа 2024, 08:16
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на директора школы №114 в Ленинском округе

По словам заявительницы, директор никак не мотивирует преподавателей оставаться на работе, из-за чего они увольняются. Кроме того, несколько месяцев не работает детский садик при школе.

В одном из городских сообществ появилось сообщение о ситуации, якобы происходящей в омской школе №114, расположенной в Порт-Артуре Ленинского округа.

Согласно утверждениям местной жительницы, директор этого учебного заведения оказывает негативное влияние на педагогический состав, что приводит к увольнениям и нежеланию преподавателей продолжать свою работу. Она также позволяет себе грубое поведение и не проявляет инициативы в развитии как школы, так и детского сада, находящегося при ней. Воспитатели детского сада не занимаются детьми так, как положено, не проводят развивающие занятия, не выводят детей на прогулки, говорится в сообщении.

«Баранцев Е.А. до назначения директором школы работал в колонии. Ему совсем наплевать на школу, на садик, о чём он говорит открыто. Учителя увольняются, новые не хотят из-за него устраиваться, а он говорит " мне всё равно, мои дети здесь не учатся», — говорится в заявлении омички.

Также она подчеркнула, что детский сад по неизвестным причинам не работает уже два месяца, и родителям попросту негде оставить своих детей, чтобы пойти на работу.

Фото: Сайт школы №114

По информации, предоставленной администрацией Омска, департамент образования решил обратить внимание на ситуацию, описанную в публикации, и инициирует проверку по озвученным местной жительницей фактам.

«Специалистами департамента образования будет проверена информация, изложенная в посте. В случае её подтверждения будут приняты соответствующие решения», — уточнили в администрации.

В комментариях нашлось много омичей, которые поддержали женщину, предложили написать коллективное заявление во всевозможные инстанции. Также появилось сообщение о том, что в школе №17 некому вести занятия для шестиклассников по информатике и английскому языку.

Ранее Город55 писал о том, что в 2024 году омские школы приняли на работу более 400 молодых педагогов.

Омские школы приняли на работу больше 400 новых педагогов
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#Кристина Антоносян#Общество#Образование#Омск#Омская область#Россия#Новости#Директор#Школа №114
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