«Работал в колонии, увольняет учителей». Омичи пожаловались на директора школы №114

Согласно утверждениям местной жительницы, директор этого учебного заведения оказывает негативное влияние на педагогический состав, что приводит к увольнениям и нежеланию преподавателей продолжать свою работу. Она также позволяет себе грубое поведение и не проявляет инициативы в развитии как школы, так и детского сада, находящегося при ней. Воспитатели детского сада не занимаются детьми так, как положено, не проводят развивающие занятия, не выводят детей на прогулки, говорится в сообщении.