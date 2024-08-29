«Работал в колонии, увольняет учителей». Омичи пожаловались на директора школы №114

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В одном из городских сообществ появилось сообщение о ситуации, якобы происходящей в омской школе №114, расположенной в Порт-Артуре Ленинского округа.
Согласно утверждениям местной жительницы, директор этого учебного заведения оказывает негативное влияние на педагогический состав, что приводит к увольнениям и нежеланию преподавателей продолжать свою работу. Она также позволяет себе грубое поведение и не проявляет инициативы в развитии как школы, так и детского сада, находящегося при ней. Воспитатели детского сада не занимаются детьми так, как положено, не проводят развивающие занятия, не выводят детей на прогулки, говорится в сообщении.
«Баранцев Е.А. до назначения директором школы работал в колонии. Ему совсем наплевать на школу, на садик, о чём он говорит открыто. Учителя увольняются, новые не хотят из-за него устраиваться, а он говорит " мне всё равно, мои дети здесь не учатся», — говорится в заявлении омички.
Также она подчеркнула, что детский сад по неизвестным причинам не работает уже два месяца, и родителям попросту негде оставить своих детей, чтобы пойти на работу.
По информации, предоставленной администрацией Омска, департамент образования решил обратить внимание на ситуацию, описанную в публикации, и инициирует проверку по озвученным местной жительницей фактам.
«Специалистами департамента образования будет проверена информация, изложенная в посте. В случае её подтверждения будут приняты соответствующие решения», — уточнили в администрации.
В комментариях нашлось много омичей, которые поддержали женщину, предложили написать коллективное заявление во всевозможные инстанции. Также появилось сообщение о том, что в школе №17 некому вести занятия для шестиклассников по информатике и английскому языку.
Ранее Город55 писал о том, что в 2024 году омские школы приняли на работу более 400 молодых педагогов.