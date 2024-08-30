gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

иллюстрация

Среди лучших. Омская область оказалась лидером по числу оформлений сельской ипотеки

30 августа 2024, 09:37
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омская область вошла в ТОП-3 по количеству оформлений сельской ипотеки

Специалисты Росреестра представили результаты работы программы сельской ипотеки: составить Омской области конкуренцию по числу оформителей смогли только в Республике Башкортостан и Удмуртии.

Как рассказали в пресс-центре областного управления Росреестра, за 4 года действия программы «Сельская ипотека», ею успело воспользоваться 4153 омича. Всего же по этой программе было заключено больше 93 тысяч соглашений — большая их часть приходится на Приволжский федеральный округ (32,4 тыс ипотек).

В Сибирском ФО это значение на порядок ниже — в нем было зарегистрировано 15,2 тыс ипотек, что уступает и ЦФО, где оформили чуть более 16 тыс договоров кредитования. Соответственно, первые две позиции рейтинга самых частых оформлений ипотеки приходятся на Приволжский ФО — пиковые значения по количеству полученных жилищных кредитов были зафиксированы в Башкортостане и Удмуртии: 5,6 тыс и 4,5 тыс кредитов соответственно.

Омская область в рейтинге заняла третью строчку. Как отметил руководитель управления Росреестра по Омской области, Сергей Чаплин, за два «благоприятных» весенне-летних сезона в 2023 и 2024 году, в регионе появилось порядка 120 единиц жилья по этой программе. К слову, чаще всего сельские ипотеки оформлялись в Омском муниципальном районе: их насчитывается порядка 90% из 4,1 тыс заключенных договоров.

Отметим, что ранее специалисты в области недвижимости ожидали резкий скачок спроса на ИЖС, в том числе и по программе сельской ипотеки — это связано с отменой ипотечных льгот, произошедшей 1 июля.

Цены упадут? Омичам дали советы по покупке квартир после отмены льготной ипотеки
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Недвижимость#Омская область#Новости#Росреестр#ИЖС#Сельская ипотека#Омской муниципальный район#Сибирский ФО
Подпишитесь
«Если баба заикрилась». Омичи прокомментировали идею штрафов за склонение к абортам
Сегодня, 07:13
Теплотрасса убежит в реку. В Омске пешеходный тротуар по пути в «Триумф» рухнул в Омь
Сегодня, 06:35
Срубили 58 деревьев, высадят только 43: в Омске отчитались о «новом сквере»
Сегодня, 09:09
Отрицает все обвинения. С «грубым» директором омской школы провели беседу
Сегодня, 06:59
Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон
Сегодня, 06:21
Стал банкротом. Крутогорский нефтезавод в Омске продают за 188 миллионов
Сегодня, 02:39