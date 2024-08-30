Среди лучших. Омская область оказалась лидером по числу оформлений сельской ипотеки

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Как рассказали в пресс-центре областного управления Росреестра, за 4 года действия программы «Сельская ипотека», ею успело воспользоваться 4153 омича. Всего же по этой программе было заключено больше 93 тысяч соглашений — большая их часть приходится на Приволжский федеральный округ (32,4 тыс ипотек).
В Сибирском ФО это значение на порядок ниже — в нем было зарегистрировано 15,2 тыс ипотек, что уступает и ЦФО, где оформили чуть более 16 тыс договоров кредитования. Соответственно, первые две позиции рейтинга самых частых оформлений ипотеки приходятся на Приволжский ФО — пиковые значения по количеству полученных жилищных кредитов были зафиксированы в Башкортостане и Удмуртии: 5,6 тыс и 4,5 тыс кредитов соответственно.
Омская область в рейтинге заняла третью строчку. Как отметил руководитель управления Росреестра по Омской области, Сергей Чаплин, за два «благоприятных» весенне-летних сезона в 2023 и 2024 году, в регионе появилось порядка 120 единиц жилья по этой программе. К слову, чаще всего сельские ипотеки оформлялись в Омском муниципальном районе: их насчитывается порядка 90% из 4,1 тыс заключенных договоров.
Отметим, что ранее специалисты в области недвижимости ожидали резкий скачок спроса на ИЖС, в том числе и по программе сельской ипотеки — это связано с отменой ипотечных льгот, произошедшей 1 июля.