Среди лучших. Омская область оказалась лидером по числу оформлений сельской ипотеки

В Сибирском ФО это значение на порядок ниже — в нем было зарегистрировано 15,2 тыс ипотек, что уступает и ЦФО, где оформили чуть более 16 тыс договоров кредитования. Соответственно, первые две позиции рейтинга самых частых оформлений ипотеки приходятся на Приволжский ФО — пиковые значения по количеству полученных жилищных кредитов были зафиксированы в Башкортостане и Удмуртии: 5,6 тыс и 4,5 тыс кредитов соответственно.