Ради кадров и наук. Правительство Омской области и МГТУ договорились о сотрудничестве

Как рассказали в пресс-службе министерства промышленности и научно-технического развития Омской области, теперь «СТАНКИН» и областное правительство будут вместе работать над развитием станкостроительной промышленности: ее кадровым потенциалом, возможностями, а также над применением цифровых систем производства в области.