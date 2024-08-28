Ради кадров и наук. Правительство Омской области и МГТУ договорились о сотрудничестве

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Как рассказали в пресс-службе министерства промышленности и научно-технического развития Омской области, теперь «СТАНКИН» и областное правительство будут вместе работать над развитием станкостроительной промышленности: ее кадровым потенциалом, возможностями, а также над применением цифровых систем производства в области.
Соглашение было подписано министром цифрового развития и связи Омской области, Денисом Цукановым и ректором МГТУ — Владимиром Серебренным. Как отметил Денис Цуканов, сотрудничество региона с ВУЗом будет плодотворным: потенциал университета поможет развить новую для региона отрасль, выстроить план развития и внедрить передовые достижения станкостроения.
Кроме того, опыт развития подобных научно-технических объединений уже имеется: так, на базе ОмГТУ ведет свою работу передовая инженерная школа «СтанкоИнструментТех», чьей специализацией является работа с самыми прорывными технологиями станкостроения — это подтверждается и ее индустриальным партнерством с достаточно значимыми предприятиями: «Уралвагонзавод», НПО «Контур» и «Газпром нефть».