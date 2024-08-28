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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

иллюстрация

Ради кадров и наук. Правительство Омской области и МГТУ договорились о сотрудничестве

28 августа 2024, 13:13
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Правительство Омской области и МГТУ договорились о сотрудничестве

Уже 11-й по счету форум «Технопром» принес для Омской области новые и очень важные «связи»: инженерные школы региона и Московского государственного технического университета «СТАНКИН» будут вместе работать на развитие отрасли станкостроения.

Как рассказали в пресс-службе министерства промышленности и научно-технического развития Омской области, теперь «СТАНКИН» и областное правительство будут вместе работать над развитием станкостроительной промышленности: ее кадровым потенциалом, возможностями, а также над применением цифровых систем производства в области.

Соглашение было подписано министром цифрового развития и связи Омской области, Денисом Цукановым и ректором МГТУ — Владимиром Серебренным. Как отметил Денис Цуканов, сотрудничество региона с ВУЗом будет плодотворным: потенциал университета поможет развить новую для региона отрасль, выстроить план развития и внедрить передовые достижения станкостроения.

Кроме того, опыт развития подобных научно-технических объединений уже имеется: так, на базе ОмГТУ ведет свою работу передовая инженерная школа «СтанкоИнструментТех», чьей специализацией является работа с самыми прорывными технологиями станкостроения — это подтверждается и ее индустриальным партнерством с достаточно значимыми предприятиями: «Уралвагонзавод», НПО «Контур» и «Газпром нефть».

«Семимильными шагами»: в России началось возрождение станкостроения
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#Илья Скобин#Образование#Омск#Кадры#Промышленность#Сотрудничество#Новости#Станкостроение#МГТУ#Технопром#Цифровые системы#Инженерия
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