Здание обанкротившегося банка в центре Омска продали за 100 млн рублей

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Александру Бондарю, который сейчас руководит акционерным обществом «Эксперт Банк» в качестве представителя конкурсного управляющего, удалось продать один из главных активов этой фирмы. Речь идет о нежилых помещениях в здании на улице Маршала Жукова общей площадью более 1200 квадратных метров, которые сейчас арендуют 2 других банка — «Мираф Банк» и «СИБЭС». Они были проданы по изначально установленной цене — 107,36 млн рублей.
Напомним: «Эксперт Банк» в 2019 году потерял лицензию из-за найденных в его деятельности нарушений, а в 2021 году был признан банкротом. Недвижимость на Жукова уже выставлялась на продажу за 119 млн рублей, но тогда покупатель не нашелся. Теперь цену снизили ровно на 10%. Ценный актив приобрела компания «Тинитр» из Москвы, которая специализируется на финансовых услугах.