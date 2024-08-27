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Published Сегодня, 05:13

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Updated Сегодня, 05:14

Московская компания купила здание обанкротившегося банка в центре Омска

Здание обанкротившегося банка в центре Омска продали за 100 млн рублей

27 августа 2024, 05:13
Фото: 1MI

Московская компания купила здание обанкротившегося банка в центре Омска

«Эксперт Банк» банкротится с 2019 года.

Александру Бондарю, который сейчас руководит акционерным обществом «Эксперт Банк» в качестве представителя конкурсного управляющего, удалось продать один из главных активов этой фирмы. Речь идет о нежилых помещениях в здании на улице Маршала Жукова общей площадью более 1200 квадратных метров, которые сейчас арендуют 2 других банка — «Мираф Банк» и «СИБЭС». Они были проданы по изначально установленной цене — 107,36 млн рублей.

Напомним: «Эксперт Банк» в 2019 году потерял лицензию из-за найденных в его деятельности нарушений, а в 2021 году был признан банкротом. Недвижимость на Жукова уже выставлялась на продажу за 119 млн рублей, но тогда покупатель не нашелся. Теперь цену снизили ровно на 10%. Ценный актив приобрела компания «Тинитр» из Москвы, которая специализируется на финансовых услугах.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#Дела о банкротстве#Эксперт Банк
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