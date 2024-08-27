Здание обанкротившегося банка в центре Омска продали за 100 млн рублей

Напомним: «Эксперт Банк» в 2019 году потерял лицензию из-за найденных в его деятельности нарушений, а в 2021 году был признан банкротом. Недвижимость на Жукова уже выставлялась на продажу за 119 млн рублей, но тогда покупатель не нашелся. Теперь цену снизили ровно на 10%. Ценный актив приобрела компания «Тинитр» из Москвы, которая специализируется на финансовых услугах.