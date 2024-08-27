До слез. Каждому третьему омичу приходилось всплакнуть на работе

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Неделю назад специалисты сервиса запустили социальный опрос, в ходе которого и появилась занимательная статистика проявления эмоций на работе. Большинство опрошенных омичей — порядка 58%, — всегда стараются себя держать в руках и ни разу не давали волю чувствам на работе, но оставшиеся 42% рассказали много интересных деталей.
Чаще всего на эмоции «пробивает» представителей профессий, связанных с постоянной коммуникацией с людьми: по данным опроса, чаще всего доводилось плакать менеджерам, преподавателям, продавцам и воспитателям. Примечательно, что работа становится причиной слез в 11% случаев — опрошенные отмечали именно профессиональные проблемы, такие как недопонимания с руководством, «натянутые» отношения в коллективе, сложность задач и проблемные клиенты.
Большая доля опрошенных — 19%, плакала на работе неоднократно, однако причины были самые разнообразные. Но, можно отметить, что во время работы проблемы личной жизни у многих отступают на второй план — личную жизнь, как причину слез, указали только 3% омичей.
А вот какой-либо общей, характерной тенденции в отношении проявления эмоций на работе не наблюдается: 43% горожан считают, что слезы в рабочее время недопустимы, каждый десятый уверен, что слезы можно простить только женщинам, а 21% опрошенных считает, что эмоциям подвержены все.
Однако с повышением уровня заработной платы и возраста, вероятно, эмоциональность несколько снижается: участники опроса старшего возраста и с большим доходом чаще отмечали необходимость владения собой и реже упоминали факты плача на работе.