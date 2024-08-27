До слез. Каждому третьему омичу приходилось всплакнуть на работе

Чаще всего на эмоции «пробивает» представителей профессий, связанных с постоянной коммуникацией с людьми: по данным опроса, чаще всего доводилось плакать менеджерам, преподавателям, продавцам и воспитателям. Примечательно, что работа становится причиной слез в 11% случаев — опрошенные отмечали именно профессиональные проблемы, такие как недопонимания с руководством, «натянутые» отношения в коллективе, сложность задач и проблемные клиенты.