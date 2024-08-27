gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

иллюстрация

До слез. Каждому третьему омичу приходилось всплакнуть на работе

27 августа 2024, 10:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Опрос сервиса SuperJob показал, что каждый третий омич хоть раз плакал на работе

Выражение «заработанное кровью и потом» появилось не просто так: трудовые будние бывают тяжелы и непредсказуемы. Но, как оказалось, его можно дополнить и слезами — опрос сервиса SuperJob выяснил, что каждому третьему омичу приходилось плакать на работе.

Неделю назад специалисты сервиса запустили социальный опрос, в ходе которого и появилась занимательная статистика проявления эмоций на работе. Большинство опрошенных омичей — порядка 58%, — всегда стараются себя держать в руках и ни разу не давали волю чувствам на работе, но оставшиеся 42% рассказали много интересных деталей.

Чаще всего на эмоции «пробивает» представителей профессий, связанных с постоянной коммуникацией с людьми: по данным опроса, чаще всего доводилось плакать менеджерам, преподавателям, продавцам и воспитателям. Примечательно, что работа становится причиной слез в 11% случаев — опрошенные отмечали именно профессиональные проблемы, такие как недопонимания с руководством, «натянутые» отношения в коллективе, сложность задач и проблемные клиенты.

Большая доля опрошенных — 19%, плакала на работе неоднократно, однако причины были самые разнообразные. Но, можно отметить, что во время работы проблемы личной жизни у многих отступают на второй план — личную жизнь, как причину слез, указали только 3% омичей.

А вот какой-либо общей, характерной тенденции в отношении проявления эмоций на работе не наблюдается: 43% горожан считают, что слезы в рабочее время недопустимы, каждый десятый уверен, что слезы можно простить только женщинам, а 21% опрошенных считает, что эмоциям подвержены все.

Однако с повышением уровня заработной платы и возраста, вероятно, эмоциональность несколько снижается: участники опроса старшего возраста и с большим доходом чаще отмечали необходимость владения собой и реже упоминали факты плача на работе.

110 тысяч в месяц. Омичей зовут работать в аптеки фармацевтами
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Работа#Омск#Заработная плата#Новости#Профессии#Возраст#Проблемы#Эмоции#Коммуникация
Подпишитесь
Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной
Сегодня, 06:58
73 тысячи «квадратов». В Омске хотят построить новые многоэтажки на Завертяева
Сегодня, 06:36
«Хорошие шансы в Кубке»: Линден Вей рассказал о своем переходе в омский «Авангард»
Сегодня, 06:50
В здании омского Кадетского корпуса на Ленина будут обследовать тир
Сегодня, 09:05
От +5 до +29. Синоптики дали неожиданный прогноз на сентябрь для Омской области
Сегодня, 02:00
ОмГУ получил предостережение Рособрнадзора из-за отказа в переводе на бюджет
Сегодня, 09:55