110 тысяч в месяц. Омичей зовут работать в аптеки фармацевтами

Однако не все соискатели могут рассчитывать на столь высокие заработки. Сотрудники с средним фармацевтическим образованием могут зарабатывать от 40 до 50 тысяч рублей, если обладают действующим сертификатом и опытом работы от двух лет. Для тех, кто знает основы техники продаж и имеет опыт работы заместителем заведующего аптекой от одного года, зарплата может составлять от 50 до 55 тысяч рублей.