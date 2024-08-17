110 тысяч в месяц. Омичей зовут работать в аптеки фармацевтами

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как выяснили аналитики, омские работодатели предлагают хорошие зарплаты кандидатам на должность заместителя заведующего аптекой. Самая большая зарплата на этой вакансии оставляет 110 тысяч рублей в месяц.
Для этого необходимо иметь два года опыта работы на аналогичной должности, а особое преимущество даст сертификат «Управление и экономика фармации».
Однако не все соискатели могут рассчитывать на столь высокие заработки. Сотрудники с средним фармацевтическим образованием могут зарабатывать от 40 до 50 тысяч рублей, если обладают действующим сертификатом и опытом работы от двух лет. Для тех, кто знает основы техники продаж и имеет опыт работы заместителем заведующего аптекой от одного года, зарплата может составлять от 50 до 55 тысяч рублей.
Более опытные специалисты с организаторскими способностями могут рассчитывать на доход в диапазоне от 55 до 90 тыс. рублей. Наивысшие зарплаты — от 90 до 110 тыс. рублей — доступны кандидатам с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы от трех лет.
Интересно, что среднестатистический соискатель на эту должность в Омске — женщина возрастом около 46 лет с высшим образованием. По данным исследования, такие специалисты обычно работают на последнем месте 7,2 года, при этом 40% из них на момент размещения резюме не имели работы. Также стоит отметить, что 10% соискателей готовы к переезду для получения более выгодного предложения.