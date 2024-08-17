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110 тысяч в месяц. Омичей зовут работать в аптеки фармацевтами

17 августа 2024, 13:00
Фото: 1MI
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Стало известно, сколько можно заработать в омских аптеках

Одни из самых конкурентноспособных должностей предлагаются специалистам с медицинским образованием. Свежим исследованием поделился портал SuperJob, данные представлены за август 2024 года.

Как выяснили аналитики, омские работодатели предлагают хорошие зарплаты кандидатам на должность заместителя заведующего аптекой. Самая большая зарплата на этой вакансии оставляет 110 тысяч рублей в месяц.

Для этого необходимо иметь два года опыта работы на аналогичной должности, а особое преимущество даст сертификат «Управление и экономика фармации».

Однако не все соискатели могут рассчитывать на столь высокие заработки. Сотрудники с средним фармацевтическим образованием могут зарабатывать от 40 до 50 тысяч рублей, если обладают действующим сертификатом и опытом работы от двух лет. Для тех, кто знает основы техники продаж и имеет опыт работы заместителем заведующего аптекой от одного года, зарплата может составлять от 50 до 55 тысяч рублей.

Более опытные специалисты с организаторскими способностями могут рассчитывать на доход в диапазоне от 55 до 90 тыс. рублей. Наивысшие зарплаты — от 90 до 110 тыс. рублей — доступны кандидатам с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы от трех лет.

Интересно, что среднестатистический соискатель на эту должность в Омске — женщина возрастом около 46 лет с высшим образованием. По данным исследования, такие специалисты обычно работают на последнем месте 7,2 года, при этом 40% из них на момент размещения резюме не имели работы. Также стоит отметить, что 10% соискателей готовы к переезду для получения более выгодного предложения.

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#Кристина Антоносян#Общество#Работа#Омск#Зарплата#Новости#Аптека#Лекарства#Фармацевтика#Фармацевтические компании
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