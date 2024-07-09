Любовь и забота. Как справиться с кризисом у ребенка в 1,5 года

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Кризис в полтора года появляется у малыша по нескольким причинам: первая — он начинает ощущать себя отдельной личностью и замечает, что на некоторые его желания родители могут отвечать отказом, что очень расстраивает. Вторая — ребенок понимает, что мама принадлежит не только ему и может проявлять любовь к окружающим или уходить куда-то, оставляя малыша. Третьей причиной является стремительное развитие мозга и нервной системы ребенка.
В этот период психологи советуют окружить ребенка особым вниманием и заботой, чаще обнимать и не препятствовать проявлению эмоций, пишут «Новые известия». Отмечается, что кризис, как правило, не длится больше месяца.
Что не нужно делать в время кризиса у ребенка: