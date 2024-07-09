gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Иллюстрация

Любовь и забота. Как справиться с кризисом у ребенка в 1,5 года

9 июля 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Стало известно, что поможет родителям справиться с кризисом у ребенка в 1,5 года

У каждого ребенка в 1,5 года наступает кризис — время, когда он начинает понимать, что является отдельной личностью и замечает, что на некоторые его действия и желания родители могут ответить отказом.

Кризис в полтора года появляется у малыша по нескольким причинам: первая — он начинает ощущать себя отдельной личностью и замечает, что на некоторые его желания родители могут отвечать отказом, что очень расстраивает. Вторая — ребенок понимает, что мама принадлежит не только ему и может проявлять любовь к окружающим или уходить куда-то, оставляя малыша. Третьей причиной является стремительное развитие мозга и нервной системы ребенка.

В этот период психологи советуют окружить ребенка особым вниманием и заботой, чаще обнимать и не препятствовать проявлению эмоций, пишут «Новые известия». Отмечается, что кризис, как правило, не длится больше месяца.

Что не нужно делать в время кризиса у ребенка:

  1. Нельзя ругать за истерики, так как малыш еще не умеет манипулировать и не контролирует свои действия.
  2. Не заставлять ребенка делать то, чего он не хочет, не входить в конфликт. Например, не нужно принуждать малыша здороваться с соседями, делиться игрушками или дружить с другими детьми во дворе.
  3. Не упрекать ребенка за эмоции, ведь благодаря им он учится принимать несовершенство окружающего мира.
Искра, Белослава и Атай. В омском ЗАГСе назвали самые редкие имена для новорожденных
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Россия#Дети#Новорожденный#Новости#Материнство#Кризис#Младенец#Воспитание#Совет#Новорожденные#Воспитание ребенка#Советы
Подпишитесь
Приемная кампания в вузы Омской области 2024: что нужно знать перед поступлением
Сегодня, 03:46
«Приучать, а не зверствовать». В Омске определились со штрафами за безбилетный проезд
Сегодня, 08:17
Один из мостов в центре Омска закроют на год
Сегодня, 07:13
Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами
Сегодня, 05:46
«Экология, прощай». В Омске объявили режим «черного неба»
Сегодня, 02:58
Омские депутаты одобрили передачу Зеленого острова в концессию
Сегодня, 05:35