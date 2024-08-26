Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из Челябинска

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Общество с ограниченной ответственностью «Турбосталь», зарегистрированное в Челябинске на проспекте Победы, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Турбосталь» специализируется на «оптовой торговле металлами и металлическими рудами». Ее единственный учредитель и директор — Полина Проубщикова, годовая выручка превышает 800 млн рублей. Компания является конкурсным кредитором «Тепловой» и теперь, судя по всему, намерена добиваться возвращения долга.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.
Отметим, что «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.