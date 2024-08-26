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Published Сегодня, 08:38

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Омской «Тепловой» снова пригрозил банкротством кредитор с Урала

Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из Челябинска

26 августа 2024, 08:38
Фото: gorod55.ru

Омской «Тепловой» снова пригрозил банкротством кредитор с Урала

ООО «Турбосталь» готово пойти в суд из-за долга.

Общество с ограниченной ответственностью «Турбосталь», зарегистрированное в Челябинске на проспекте Победы, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Турбосталь» специализируется на «оптовой торговле металлами и металлическими рудами». Ее единственный учредитель и директор — Полина Проубщикова, годовая выручка превышает 800 млн рублей. Компания является конкурсным кредитором «Тепловой» и теперь, судя по всему, намерена добиваться возвращения долга.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.

Отметим, что «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Тепловая компания#Новости#Дела о банкротстве
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