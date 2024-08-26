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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

иллюстрация

Количество пострадавших при возгорании на омском НПЗ увеличилось до семи человек

26 августа 2024, 13:09
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Количество пострадавших от возгорания на омском нефтезаводе выросло до 7 человек

Виталий Хоценко назвал новые данные о количестве пострадавших при недавнем инциденте на ОНПЗ.

Как отметил в своем сообщении губернатор Омской области, Виталий Хоценко, возгорание стало причиной госпитализации 7-и человек (ранее сообщалось всего о двух пострадавших): все они сейчас находятся в БСМП №1, где сейчас работает глава областного минздрава — Дмитрий Маркелов.

По словам губернатора, пострадавшие находятся под присмотром врачей, способных оказать всю необходимую помощь. Кроме того, Виталий Хоценко рассказал и о состоянии доставленных в больницу омичей — состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

Как Городу55 сообщили в пресс-службе нефтезавода, вся необходимая помощь пострадавшим сотрудникам будет оказана в полном объеме: все они были застрахованы по корпоративной программе медицинского страхования, а также страхования жизни и здоровья.

Также, по информации главы региона, по состоянию на 18:43, на территории нефтезавода продолжается работа пожарных расчетов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении уголовного дела из-за возгорания оборудования на предприятии — в инциденте были обнаружены признаки преступления по статье 217, ч.1 УК РФ.

Следком возбудил уголовное дело из-за возгорания на омском НПЗ
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