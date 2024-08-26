Количество пострадавших при возгорании на омском НПЗ увеличилось до семи человек

Как отметил в своем сообщении губернатор Омской области, Виталий Хоценко, возгорание стало причиной госпитализации 7-и человек (ранее сообщалось всего о двух пострадавших): все они сейчас находятся в БСМП №1, где сейчас работает глава областного минздрава — Дмитрий Маркелов.