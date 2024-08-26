Количество пострадавших при возгорании на омском НПЗ увеличилось до семи человек

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Как отметил в своем сообщении губернатор Омской области, Виталий Хоценко, возгорание стало причиной госпитализации 7-и человек (ранее сообщалось всего о двух пострадавших): все они сейчас находятся в БСМП №1, где сейчас работает глава областного минздрава — Дмитрий Маркелов.
По словам губернатора, пострадавшие находятся под присмотром врачей, способных оказать всю необходимую помощь. Кроме того, Виталий Хоценко рассказал и о состоянии доставленных в больницу омичей — состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.
Как Городу55 сообщили в пресс-службе нефтезавода, вся необходимая помощь пострадавшим сотрудникам будет оказана в полном объеме: все они были застрахованы по корпоративной программе медицинского страхования, а также страхования жизни и здоровья.
Также, по информации главы региона, по состоянию на 18:43, на территории нефтезавода продолжается работа пожарных расчетов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении уголовного дела из-за возгорания оборудования на предприятии — в инциденте были обнаружены признаки преступления по статье 217, ч.1 УК РФ.