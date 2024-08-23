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Омский депимущества покинет важная чиновница

Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка

23 августа 2024, 02:57
Фото: 1MI

Омский депимущества покинет важная чиновница

Первый заместитель директора депимущества Юлия Швецова покидает свой пост. Она доработает до следующей пятницы. О новом месте работы пока что ничего неизвестно.

В ближайшее время в администрации Омска попрощаются с одним из ключевых специалистов городской администрации. Как сообщает издание «Суперомск», первый заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Юлия Швецова, проработавшая на своей должности почти четыре года, планирует покинуть свой пост.

Ожидается, что ее финальным рабочим днем станет пятница, 30 августа 2024 года.
Юлия Швецова пришла в мэрию с богатым опытом работы в сфере недвижимости, ранее занимая должность заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Омской области. Пока неизвестно, кто займет ее место, и какой карьерный путь выберет чиновница в будущем.

Ранее Город55 писал о новом кадровом назначении в администрации. Там заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства стала Елена Шевченко, дочь чиновницы, которая несколько лет назад занимала эту же должность.

Заняла место матери. В омской мэрии чиновница получила руководящий пост
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#Кристина Антоносян#Общество#Работа#Омск#Чиновники#Отставка#Администрация#Новости
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