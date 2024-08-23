Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка

Ожидается, что ее финальным рабочим днем станет пятница, 30 августа 2024 года.

Юлия Швецова пришла в мэрию с богатым опытом работы в сфере недвижимости, ранее занимая должность заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Омской области. Пока неизвестно, кто займет ее место, и какой карьерный путь выберет чиновница в будущем.