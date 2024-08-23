Выбрала другой путь. В омской мэрии намечается важная отставка

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В ближайшее время в администрации Омска попрощаются с одним из ключевых специалистов городской администрации. Как сообщает издание «Суперомск», первый заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Юлия Швецова, проработавшая на своей должности почти четыре года, планирует покинуть свой пост.
Ожидается, что ее финальным рабочим днем станет пятница, 30 августа 2024 года.
Юлия Швецова пришла в мэрию с богатым опытом работы в сфере недвижимости, ранее занимая должность заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Омской области. Пока неизвестно, кто займет ее место, и какой карьерный путь выберет чиновница в будущем.
Ранее Город55 писал о новом кадровом назначении в администрации. Там заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства стала Елена Шевченко, дочь чиновницы, которая несколько лет назад занимала эту же должность.