Заняла место матери. В омской мэрии чиновница получила руководящий пост

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Вчера, 21 августа в Омске произошла очередная кадровая перестановка в администрации города. На должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства была назначена Елена Шевченко, пишет «Суперомск». Это назначение стало значительным шагом в карьере чиновницы, которая ранее занимала пост начальника юридического управления в этом же департаменте.
Любопытно, что Елена Шевченко продолжает семейную традицию: её мать, Светлана Шевченко, с 2005 по 2018 год также занимала должность заместителя директора в этом структурном подразделении.
На данный момент кресло директора департамента архитектуры остается вакантным. После ухода в декрет Ирины Гаак обязанности главы ведомства исполняет первый заместитель Татьяна Фролова.
Ранее Город55 сообщал о новом назначении в структуре омского министерства спорта, где кресло исполняющей обязанности директора займет Татьяна Лесогор, которая пришла на смену Натальи Калугиной, возглавлявшую учреждение с 2020 года.