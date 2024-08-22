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Published Сегодня, 04:29

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Updated Сегодня, 05:00

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Заняла место матери. В омской мэрии чиновница получила руководящий пост

22 августа 2024, 04:29
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В омской администрации чиновница заняла пост своей матери

Важное назначение произошло 21 августа. Чиновница ранее занимала пост начальника юридического управления, а станет заместителем директора.

Вчера, 21 августа в Омске произошла очередная кадровая перестановка в администрации города. На должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства была назначена Елена Шевченко, пишет «Суперомск». Это назначение стало значительным шагом в карьере чиновницы, которая ранее занимала пост начальника юридического управления в этом же департаменте.

Любопытно, что Елена Шевченко продолжает семейную традицию: её мать, Светлана Шевченко, с 2005 по 2018 год также занимала должность заместителя директора в этом структурном подразделении.

На данный момент кресло директора департамента архитектуры остается вакантным. После ухода в декрет Ирины Гаак обязанности главы ведомства исполняет первый заместитель Татьяна Фролова.

Ранее Город55 сообщал о новом назначении в структуре омского министерства спорта, где кресло исполняющей обязанности директора займет Татьяна Лесогор, которая пришла на смену Натальи Калугиной, возглавлявшую учреждение с 2020 года.

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#Кристина Антоносян#Общество#Работа#Омск#Администрация#Новости
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