Заняла место матери. В омской мэрии чиновница получила руководящий пост

Вчера, 21 августа в Омске произошла очередная кадровая перестановка в администрации города. На должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства была назначена Елена Шевченко, пишет «Суперомск». Это назначение стало значительным шагом в карьере чиновницы, которая ранее занимала пост начальника юридического управления в этом же департаменте.