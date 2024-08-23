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иллюстрация

Алфавита было мало. Пара вандалов разрушила вывеску популярного омского ресторана

23 августа 2024, 08:48
Фото: Интернет-сообщество «Где же кролик — семейный ресторан в Омске» в социальной сети «ВКонтакте»
иллюстрация

Омичи-вандалы разгромили вывеску популярного семейного ресторана в центре города

Деструктивный «перфоманс» смогли запечатлеть очевидцы: как оказалось, объектом пристального внимания вандалов стала «ушастая» буква «О» в вывеске ресторана «Где же Кролик».

О выходке вандалов сообщил интернет-портал «Om1», ссылаясь на предоставленные очевидцами кадры «погрома». По словам свидетеля, заставшего повреждение вывески ресторана, инцидент произошел в ночь на 23 августа.

Всего в «налете» прияло участие три человека: двое из них взобрались на крышу летней веранды ресторана, пристроенной к фасаду дома, и оторвали пластиковую конструкцию, закрывающую световые элементы вывески — ту самую «ушастую» букву «О». После этого молодые люди спешно ретировались с места событий.

Видеозапись, предоставленная очевидцем
Видео: Telegram-канал «Om1.ru: Новости Омска и России»

Как позже сообщили представители «Om1», дирекция ресторана обратилась с заявлением в МВД — сотрудники ведомства, уже приступили к проверке инцидента и работе на месте происшествия.

Напомним, не так давно нападкам вандалов подвергся и другой уголок Омска — улица Чокана Валиханова: там неизвестные повредили один из стеклянных «куполов», укрывающих интерактивные информаторы от погодных условий. Кроме того, в этом году незаслуженной «популярностью» у любителей что-либо сломать пользовались и остановки общественного транспорта — только за первое полугодие их пострадало около 4 десятков.

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#Илья Скобин#Происшествия#Видео#Омск#Преступность#Ресторан#Вандализм#Инцидент
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