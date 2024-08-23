Алфавита было мало. Пара вандалов разрушила вывеску популярного омского ресторана

Напомним, не так давно нападкам вандалов подвергся и другой уголок Омска — улица Чокана Валиханова: там неизвестные повредили один из стеклянных «куполов», укрывающих интерактивные информаторы от погодных условий. Кроме того, в этом году незаслуженной «популярностью» у любителей что-либо сломать пользовались и остановки общественного транспорта — только за первое полугодие их пострадало около 4 десятков.