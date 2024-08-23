Алфавита было мало. Пара вандалов разрушила вывеску популярного омского ресторана

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
О выходке вандалов сообщил интернет-портал «Om1», ссылаясь на предоставленные очевидцами кадры «погрома». По словам свидетеля, заставшего повреждение вывески ресторана, инцидент произошел в ночь на 23 августа.
Всего в «налете» прияло участие три человека: двое из них взобрались на крышу летней веранды ресторана, пристроенной к фасаду дома, и оторвали пластиковую конструкцию, закрывающую световые элементы вывески — ту самую «ушастую» букву «О». После этого молодые люди спешно ретировались с места событий.
Как позже сообщили представители «Om1», дирекция ресторана обратилась с заявлением в МВД — сотрудники ведомства, уже приступили к проверке инцидента и работе на месте происшествия.
Напомним, не так давно нападкам вандалов подвергся и другой уголок Омска — улица Чокана Валиханова: там неизвестные повредили один из стеклянных «куполов», укрывающих интерактивные информаторы от погодных условий. Кроме того, в этом году незаслуженной «популярностью» у любителей что-либо сломать пользовались и остановки общественного транспорта — только за первое полугодие их пострадало около 4 десятков.