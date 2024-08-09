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Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

В Омске неизвестные разбили стеклянный козырек на Чокана Валиханова

Разбили и ушли. В центре Омска повредили стеклянный козырек на Чокана Валиханова

9 августа 2024, 04:16
Фото: gorod55.ru

В Омске неизвестные разбили стеклянный козырек на Чокана Валиханова

В городской администрации сообщили, что о поломке знают и новое стекло уже заказали. Работы по замене проведут до 1 сентября.

В одном из городских пабликов сегодня, 9 августа, появилось сообщение о треснувшем стекле на улице Чокана Валиханова в Омске. Как видно на фото, один из стеклянных козырьков сильно пострадал. В комментариях к посту отметили, что планшеты с информацией о городе, которые находятся внутри, тоже не работают.

Треснувшее стекло в одном из козырьковТреснувшее стекло в одном из козырьков
Треснувшее стекло в одном из козырьков
Фото: Скриншот паблика «Аварийный Омск»

В пресс-службе администрации Омска Городу55 пояснили, что новые стекла для козырьков уже заказаны, ожидается их замена к 1 сентября. Кто разбил стекло — вандалы или же оно само треснуло, неизвестно.

До масштабной реконструкции, кстати, территория пользовалась популярностью у членов различных субкультур. В расцвете 2000-х здесь собирались толпы, даже произошло убийство человека. После реконструкции место стало спокойнее, лишь в переходе часто можно услышать песни под гитару.

Добавим, что частыми объектами внимания вандалов в Омске становятся стеклянные остановки. По информации властей, только с начала года вандалы повредили около 40 таких остановок.

Уже 40-я по счету. В Омске вандалы снова разгромили стеклянную остановку
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#Общество#Происшествия#Омск#Мэрия Омска#Вандализм#Новости#Вандалы#Чокана Валиханова
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