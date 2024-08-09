Разбили и ушли. В центре Омска повредили стеклянный козырек на Чокана Валиханова

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В одном из городских пабликов сегодня, 9 августа, появилось сообщение о треснувшем стекле на улице Чокана Валиханова в Омске. Как видно на фото, один из стеклянных козырьков сильно пострадал. В комментариях к посту отметили, что планшеты с информацией о городе, которые находятся внутри, тоже не работают.
В пресс-службе администрации Омска Городу55 пояснили, что новые стекла для козырьков уже заказаны, ожидается их замена к 1 сентября. Кто разбил стекло — вандалы или же оно само треснуло, неизвестно.
До масштабной реконструкции, кстати, территория пользовалась популярностью у членов различных субкультур. В расцвете 2000-х здесь собирались толпы, даже произошло убийство человека. После реконструкции место стало спокойнее, лишь в переходе часто можно услышать песни под гитару.
Добавим, что частыми объектами внимания вандалов в Омске становятся стеклянные остановки. По информации властей, только с начала года вандалы повредили около 40 таких остановок.