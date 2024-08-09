Разбили и ушли. В центре Омска повредили стеклянный козырек на Чокана Валиханова

В одном из городских пабликов сегодня, 9 августа, появилось сообщение о треснувшем стекле на улице Чокана Валиханова в Омске. Как видно на фото, один из стеклянных козырьков сильно пострадал. В комментариях к посту отметили, что планшеты с информацией о городе, которые находятся внутри, тоже не работают.