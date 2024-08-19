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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

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Ушли без телефонов. В полиции рассказали, как нашли пропавших под Омском грибников

19 августа 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
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В омской полиции рассказали о вечерних поисках заблудившихся в лесу грибников

64-летний мужчина взял с собой в лес 9-летнего внука, однако в какой-то момент заплутал и долго не мог выбраться из леса.

В пресс-службе омской полиции поделились подробностями вчерашних поисков пропавших в лесу 64-летнего мужчины и 9-летнего мальчика. Примерно в полдень они вышли из поселка Пролетарский Любинского района и отправились в лес за грибами. После 18.00 обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к полицейским.

Телефонов с собой у пропавших не было, что осложняло поиски. Только ближе к полуночи ранее заплутавших в лесу и промокших от дождя грибников нашли на дороге по пути в поселок. Экипаж ДПС доставил их до дома.

Ранее, напомним, Город55 рассказывал о поисках 26-летнего омича. В последний раз его видели на берегу Иртыша у кинотеатра «Вавилон». Почти неделю о местонахождении молодого человека ничего неизвестно.

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#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Лес#Новости#Пропал человек#Любинский район#Поиск пропавших#Пропал ребенок#Грибник
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