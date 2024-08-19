Ушли без телефонов. В полиции рассказали, как нашли пропавших под Омском грибников

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В пресс-службе омской полиции поделились подробностями вчерашних поисков пропавших в лесу 64-летнего мужчины и 9-летнего мальчика. Примерно в полдень они вышли из поселка Пролетарский Любинского района и отправились в лес за грибами. После 18.00 обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к полицейским.
Телефонов с собой у пропавших не было, что осложняло поиски. Только ближе к полуночи ранее заплутавших в лесу и промокших от дождя грибников нашли на дороге по пути в поселок. Экипаж ДПС доставил их до дома.
Ранее, напомним, Город55 рассказывал о поисках 26-летнего омича. В последний раз его видели на берегу Иртыша у кинотеатра «Вавилон». Почти неделю о местонахождении молодого человека ничего неизвестно.