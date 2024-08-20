Вышел из дома и пропал. В Омске разыскивают сероглазого мужчину в трико и бейсболке

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Как сообщили в группе «Доброспас-Омск», в Омске пропал 49-летний омич. Мужчина вышел из дома на 13-й Марьяновской и домой не вернулся.
В объявлении уточняется, что мужчина выглядит старше своего возраста, примерно на 50-55 лет. Рост 185 см, худощавое телосложение, серые глаза.
Когда мужчина выходил из дома, на нем были бейсболка, синие трико, куртка цвета хаки, синие кроссовки. Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении омича, просят сообщать по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.
Ранее Город55 писал о поисках пропавших в лесу грибников, это дедушка и его внук. К счастью, обоих омичей нашли, с ними все в порядке.