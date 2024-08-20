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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:52

Иллюстрация

Вышел из дома и пропал. В Омске разыскивают сероглазого мужчину в трико и бейсболке

20 августа 2024, 05:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске разыскивают сероглазого мужчину в трико и бейсболке

Мужчина вышел из дома в Порт-Артуре и пропал. Родные и близкие не могут связаться с мужчиной. Поиски ведет отряд «Доброспас-Омск».

Как сообщили в группе «Доброспас-Омск», в Омске пропал 49-летний омич. Мужчина вышел из дома на 13-й Марьяновской и домой не вернулся.

В объявлении уточняется, что мужчина выглядит старше своего возраста, примерно на 50-55 лет. Рост 185 см, худощавое телосложение, серые глаза.

Когда мужчина выходил из дома, на нем были бейсболка, синие трико, куртка цвета хаки, синие кроссовки. Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении омича, просят сообщать по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.

Ранее Город55 писал о поисках пропавших в лесу грибников, это дедушка и его внук. К счастью, обоих омичей нашли, с ними все в порядке.

Ушли без телефонов. В полиции рассказали, как нашли пропавших под Омском грибников
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#Кристина Антоносян#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Поиски#Новости#Пропажа#Доброспас#ДоброСпас-Омск
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