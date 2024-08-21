Удобные и экологичные. Омичам рассказали, куда можно будет уехать на новых автобусах

Современные требования к комфорту и безопасности учтены в каждой детали новых автобусов. Полностью низкопольный салон, откидные аппарели и регулировка угла наклона кузова делают эти машины доступными для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями. Автобусы оснащены современными системами безопасности: видеонаблюдение с круговым обзором, антизажимы и блокировка движения при открытых дверях. В экстренной ситуации кнопки вызова служб помогут быстро реагировать на любые происшествия, предусмотрен и штатный комплекс пожаротушения.