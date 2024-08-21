Удобные и экологичные. Омичам рассказали, куда можно будет уехать на новых автобусах

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Published Сегодня, 04:03
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Сегодня, 21 августа, 18 из новых 44 экологичных автобусов марки НЕФАЗ, приобретенных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», начали свою работу на маршруте № 45 «Поселок Ясная Поляна — микрорайон „Амурский-2“. Автобусы переданы муниципальному пассажирскому предприятию №8.
Современные требования к комфорту и безопасности учтены в каждой детали новых автобусов. Полностью низкопольный салон, откидные аппарели и регулировка угла наклона кузова делают эти машины доступными для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями. Автобусы оснащены современными системами безопасности: видеонаблюдение с круговым обзором, антизажимы и блокировка движения при открытых дверях. В экстренной ситуации кнопки вызова служб помогут быстро реагировать на любые происшествия, предусмотрен и штатный комплекс пожаротушения.
Кроме того, «сибирский пакет» подразумевает систему кондиционирования и дополнительного отопления. А двери и окна в автобусах состоят из двойного стекла.
Напомним, что стоимость новых автобусов составила порядка 1,444 млрд рублей. Их также окрасили в оранжевый цвет.