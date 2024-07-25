Стало известно, на какие маршруты в Омске выпустят новые большие автобусы

Сегодня стало известно, что после регистрации и оформления НефАЗы отправят на два востребованных городских маршрута. Современные автобусы с камерами видеонаблюдения и кондиционерами можно будет встретить на маршрутах №29 (микрорайон «Первокирпичный» — Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак) и №45 (Ясная Поляна — Микрорайон Амурский-2).