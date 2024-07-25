Стало известно, на какие маршруты в Омске выпустят новые большие автобусы

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В ночь на 25 июля в Омск прибыли последние четыре автобуса марки НефАЗ из 44-х ранее приобретенных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Новый экологичный транспорт доставили на базу пассажирского предприятия №8.
Сегодня стало известно, что после регистрации и оформления НефАЗы отправят на два востребованных городских маршрута. Современные автобусы с камерами видеонаблюдения и кондиционерами можно будет встретить на маршрутах №29 (микрорайон «Первокирпичный» — Омский нефтеперерабатывающий завод (пос. Ермак) и №45 (Ясная Поляна — Микрорайон Амурский-2).
Напомним, что 44 автобуса большого класса приобрели за 1,444 млрд рублей. На заводе их сразу же окрасили в фирменный оранжевый цвет.