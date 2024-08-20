Больше не врио. В омской исправительной колонии №7 назначили начальника

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Руководителем омской исправительной колонии №7 стал подполковник внутренней службы Сергей Ремнев, ранее он занимал должность врио начальника. Такая информация появилась на сайте Rusprofile.
Известно, что исполнять обязанности руководителя Сергей Ремнев начал 14 мая этого года, на посту он сменил Александра Сысенко, который возглавлял ИК-7 с апреля 2023 года, а после получил повышение и занял должность врио первого замначальника омского УФСИН.
Напомним, что недавно президент Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области — им стал полковник внутренней службы Сергей Балдин. До приезда в Омск он возглавлял управление в Ульяновской области, а еще раньше — колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин».