Больше не врио. В омской исправительной колонии №7 назначили начальника

Напомним, что недавно президент Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области — им стал полковник внутренней службы Сергей Балдин. До приезда в Омск он возглавлял управление в Ульяновской области, а еще раньше — колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин».