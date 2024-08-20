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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

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Больше не врио. В омской исправительной колонии №7 назначили начальника

20 августа 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
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Руководителем омской исправительной колонии №7 стал полковник Сергей Ремнев

В УФСИН по Омской области произошло важное назначение: полковник Сергей Ремнев официально занял пост начальника колонии №7, до этого он был врио руководителя.

Руководителем омской исправительной колонии №7 стал подполковник внутренней службы Сергей Ремнев, ранее он занимал должность врио начальника. Такая информация появилась на сайте Rusprofile.

Известно, что исполнять обязанности руководителя Сергей Ремнев начал 14 мая этого года, на посту он сменил Александра Сысенко, который возглавлял ИК-7 с апреля 2023 года, а после получил повышение и занял должность врио первого замначальника омского УФСИН.

Напомним, что недавно президент Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области — им стал полковник внутренней службы Сергей Балдин. До приезда в Омск он возглавлял управление в Ульяновской области, а еще раньше — колонию для пожизненно заключенных «Черный дельфин».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#УФСИН#Назначение#Отставки и назначения#Новости#Назначения#Назначения и отставки
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