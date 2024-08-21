Омский аэропорт выплатил дивиденды за 2023 год

Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» опубликовало официальное сообщение о выплате дивидендов по итогам 2023 года. Из него следует, что в общей сложности акционеры предприятия получили чуть больше 55 млн рублей: 50,755 млн по обыкновенным акциям и 4,285 млн по привилегированным. На каждую акцию было начислено 356 рублей 4 копейки.