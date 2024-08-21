Омский аэропорт выплатил дивиденды за 2023 год

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» опубликовало официальное сообщение о выплате дивидендов по итогам 2023 года. Из него следует, что в общей сложности акционеры предприятия получили чуть больше 55 млн рублей: 50,755 млн по обыкновенным акциям и 4,285 млн по привилегированным. На каждую акцию было начислено 356 рублей 4 копейки.
«Обязательство по выплате дивидендов исполнено в объеме 97,98% от общей суммы начисленных (объявленных) дивидендов… в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора», — уточняется в сообщении.
Отметим, что основным собственником аэропорта является Омская область, владеющая 85,3% уставного капитала. В 2022 году выплаченные дивиденды составили 9,5 млн рублей, в 2023 — 43 млн.