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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Омский аэропорт отчитался о выплате дивидендов акционерам

Омский аэропорт выплатил дивиденды за 2023 год

21 августа 2024, 08:47
Фото: gorod55.ru

Омский аэропорт отчитался о выплате дивидендов акционерам

На каждую акцию было начислено 356 рублей дохода.

Открытое акционерное общество «Омский аэропорт» опубликовало официальное сообщение о выплате дивидендов по итогам 2023 года. Из него следует, что в общей сложности акционеры предприятия получили чуть больше 55 млн рублей: 50,755 млн по обыкновенным акциям и 4,285 млн по привилегированным. На каждую акцию было начислено 356 рублей 4 копейки.

«Обязательство по выплате дивидендов исполнено в объеме 97,98% от общей суммы начисленных (объявленных) дивидендов… в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение дивидендов, либо в связи с иной просрочкой кредитора», — уточняется в сообщении.

Отметим, что основным собственником аэропорта является Омская область, владеющая 85,3% уставного капитала. В 2022 году выплаченные дивиденды составили 9,5 млн рублей, в 2023 — 43 млн.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Аэропорт#Новости#Дивиденды
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