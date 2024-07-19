В омском аэропорту переизбрали генерального директора

Сегодня, 19 июля, состоялось очередное заседание совета директоров ОАО «Омский аэропорт». В повестке дня были вопросы о прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового главы. Участники заседания единогласно выбрали Олега Селиверстова, который руководит компанией с 2019 года и был переизбран всего год назад.