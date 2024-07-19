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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В омском аэропорту переизбрали главу ОАО

В омском аэропорту переизбрали генерального директора

19 июля 2024, 06:52
Фото: gorod55.ru

В омском аэропорту переизбрали главу ОАО

Предприятие продолжит возглавлять Олег Селиверстов.

Сегодня, 19 июля, состоялось очередное заседание совета директоров ОАО «Омский аэропорт». В повестке дня были вопросы о прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового главы. Участники заседания единогласно выбрали Олега Селиверстова, который руководит компанией с 2019 года и был переизбран всего год назад.

Напомним: основным собственником омского аэропорта является региональное правительство в лице министерства имущественных отношений, которому принадлежат 85,3% уставного капитала акционерного общества. До Селиверстова аэропортом руководил Сергей Зезюля.

Кандидаты неизвестны. В омском аэропорту выберут нового генерального директора
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#Николай Эйхвальд#Омск#Аэропорт#Новости#Олег Селиверстов
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