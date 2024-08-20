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Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

В Омской области за неделю у 176 пациентов подтвердился коронавирус

Скачок заболеваемости. За неделю вдвое больше омичей заразились коронавирусом

20 августа 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области за неделю у 176 пациентов подтвердился коронавирус

Уже четвертую неделю подряд в регионе становится все больше новых случаев заражения.
Сюжет
COVID-19

В Омской области уже четвертую неделю продолжает расти заболеваемость COVID-19. В региональном Роспотребнадзоре корреспонденту Города55 рассказали о статистике за минувшую 33-ю неделю. Так, в период с 12 по 18 августа у 176 человек подтвердился диагноз коронавирус. Это на 82 случая больше, чем неделей ранее (с 5 по 11 августа).

Отметим, что в целом в России в начале августа заболеваемость ковидом увеличилась на 29,1%, сообщали в Федеральном оперштабе. Показатель достиг уровня 7,01 пациента на 100 тысяч населения. Заболеваемость увеличилась в 59 субъектах страны.

Добавим, что на сайте «Объясняем.рф» пока что представлены данные по COVID-19 в стране только за неделю с 5 по 11 августа. За этот период выздоровело 8777 человек, умерло — 14. В Омской области, к счастью, несмотря на рост заболеваемости, в августе не зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса.

Фото: Объясняем.рф

По мнению регионального Роспотребнадзора, такой всплеск обусловлен сезонностью. С приближением осени увеличивается заболеваемость ОРЗ.

В ведомстве омичам напоминают, что в первую очередь нужно обратить внимание на укрепление иммунитета и соблюдение правил личной гигиены. Жителям региона рекомендуют чаще мыть руки, использовать антисептики, избегать контактов с больными и проветривать помещения.

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#Ольга Скворцова#Омск#Роспотребнадзор#Статистика#COVID-19#Иммунитет#Заболеваемость#Гигиена
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