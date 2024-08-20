Скачок заболеваемости. За неделю вдвое больше омичей заразились коронавирусом

Добавим, что на сайте «Объясняем.рф» пока что представлены данные по COVID-19 в стране только за неделю с 5 по 11 августа. За этот период выздоровело 8777 человек, умерло — 14. В Омской области, к счастью, несмотря на рост заболеваемости, в августе не зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса.