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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Омской области

Новая вспышка. В Омской области без остановки растет заболеваемость ковидом

17 августа 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney

Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Омской области

В региональном Роспотребнадзоре объяснили, почему.

В Омской области уже третью неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. За период с 5 по 11 августа зафиксировали 92 новых случая, что на 20% больше, чем за неделю до этого. Но, к счастью, в нашем регионе не было ни одного нового смертельного случая.

Добавим, что, по информации федерального оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России в целом выросла на 29,1% за прошлую неделю и достигла уровня 7,01 пациента на 100 тысяч человек.

В региональном Роспотребнадзоре корреспонденту Города55 сообщили, что рост заболеваемости ковидом связан с приближением осени и началом предсезонного подъема ОРЗ.

«По данным ежедневного мониторинга заболеваемости, проводимого специалистами Управления Роспотребнадзора по Омской области и Министерства здравоохранения Омской области, в межсезонный период продолжали регистрироваться случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Жителям рекомендуется обратить внимание на укрепление иммунитета и, в первую очередь, на соблюдение правил гигиены: частое мытье рук, использование антисептиков, избегание контактов с больными и проветривание помещений», — рассказали в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян (monkey pox) в Демократической Республике Конго ВОЗ объявила ЧС международного значения. К тому же, в 2024 году там обнаружили новый, более смертоносный штамм вируса — Clade Ib. В связи с этим Город55 обратился в региональный Роспотребнадзор и узнал, угрожает ли страшная болезнь жителям Омской области. Все подробности читайте в нашем материале.

Вспышку оспы обезьян признали ЧС. Дойдет ли болезнь до Омской области
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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Общество#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#COVID-19#Гигиена
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