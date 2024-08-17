Новая вспышка. В Омской области без остановки растет заболеваемость ковидом

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Омской области уже третью неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. За период с 5 по 11 августа зафиксировали 92 новых случая, что на 20% больше, чем за неделю до этого. Но, к счастью, в нашем регионе не было ни одного нового смертельного случая.
Добавим, что, по информации федерального оперштаба, заболеваемость коронавирусом в России в целом выросла на 29,1% за прошлую неделю и достигла уровня 7,01 пациента на 100 тысяч человек.
В региональном Роспотребнадзоре корреспонденту Города55 сообщили, что рост заболеваемости ковидом связан с приближением осени и началом предсезонного подъема ОРЗ.
«По данным ежедневного мониторинга заболеваемости, проводимого специалистами Управления Роспотребнадзора по Омской области и Министерства здравоохранения Омской области, в межсезонный период продолжали регистрироваться случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Жителям рекомендуется обратить внимание на укрепление иммунитета и, в первую очередь, на соблюдение правил гигиены: частое мытье рук, использование антисептиков, избегание контактов с больными и проветривание помещений», — рассказали в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что из-за резкого подъема заболеваемости оспой обезьян (monkey pox) в Демократической Республике Конго ВОЗ объявила ЧС международного значения. К тому же, в 2024 году там обнаружили новый, более смертоносный штамм вируса — Clade Ib. В связи с этим Город55 обратился в региональный Роспотребнадзор и узнал, угрожает ли страшная болезнь жителям Омской области. Все подробности читайте в нашем материале.