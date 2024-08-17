Новая вспышка. В Омской области без остановки растет заболеваемость ковидом

В Омской области уже третью неделю подряд растет заболеваемость COVID-19. За период с 5 по 11 августа зафиксировали 92 новых случая, что на 20% больше, чем за неделю до этого. Но, к счастью, в нашем регионе не было ни одного нового смертельного случая.