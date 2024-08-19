Избил и обокрал инвалида. 21-летнего омича за насилие заключили под стражу

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В пресс-службе омской полиции рассказали о преступлении, которое произошло на улице Индустриальной в Октябрьском округе. 18-летнего инвалида 2 группы, возвращавшегося домой с работы, избил незнакомец. Он несколько раз ударил омича, а затем отобрал телефон и сумку с документами. Причиненный ущерб пострадавший оценил в 11 680 рублей.
Нападавшим, как смогли установить полицейские, оказался 21-летний омич. При задержании он признал свою вину. Похищенные вещи при этом вернули пострадавшему.
Сейчас задержанного заключили под стражу. За кражу, совершенную с применением насилия, омичу грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее Город55 сообщил о сельском жителе, который проломил череп полицейскому. Свою вину мужчина так и не признал, однако наказания ему избежать не удалось.