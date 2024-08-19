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Избил и обокрал инвалида. 21-летнего омича за насилие заключили под стражу

19 августа 2024, 10:58
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске поймали омича, жестко избившего и обокравшего 18-летнего инвалида

За совершенные преступления подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

В пресс-службе омской полиции рассказали о преступлении, которое произошло на улице Индустриальной в Октябрьском округе. 18-летнего инвалида 2 группы, возвращавшегося домой с работы, избил незнакомец. Он несколько раз ударил омича, а затем отобрал телефон и сумку с документами. Причиненный ущерб пострадавший оценил в 11 680 рублей.

Нападавшим, как смогли установить полицейские, оказался 21-летний омич. При задержании он признал свою вину. Похищенные вещи при этом вернули пострадавшему.

Сейчас задержанного заключили под стражу. За кражу, совершенную с применением насилия, омичу грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Город55 сообщил о сельском жителе, который проломил череп полицейскому. Свою вину мужчина так и не признал, однако наказания ему избежать не удалось.

Избил ботинком. Омич проломил голову полицейскому за его работу
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#Юлия Истомина#Происшествия#Преступление#Кража#Полиция#Омск#Инвалиды#Избиение#Новости
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