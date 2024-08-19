Избил и обокрал инвалида. 21-летнего омича за насилие заключили под стражу

В пресс-службе омской полиции рассказали о преступлении, которое произошло на улице Индустриальной в Октябрьском округе. 18-летнего инвалида 2 группы, возвращавшегося домой с работы, избил незнакомец. Он несколько раз ударил омича, а затем отобрал телефон и сумку с документами. Причиненный ущерб пострадавший оценил в 11 680 рублей.