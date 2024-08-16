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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Иллюстрация

Избил ботинком. Омич проломил голову полицейскому за его работу

16 августа 2024, 03:42
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Недовольный омич отхлестал полицейского по лицу, а потом проломил череп

В суде нападавший свою вину не признал и не дал абсолютно никаких показаний. Ближайшие 3,6 года ему придется провести в колонии.

Как рассказали в омском суде, в феврале 2024 года житель села Хомутинка в Нижнеомском районе за рулем своей машины ехал за полицейским. Страж закона в этот момент тоже ехал в машине и направлялся домой после рабочего дня.

Агрессивный мужчина сопроводил его до самого дома, где вышел из машины и два раза ударил полицейского по лицу. Как уточняется в пресс-службе, ему не понравились выполненные по долгу службы задачи.

Пострадавший полицейский упал на землю, но этого разбушевавшемуся преступнику оказалось мало и он стал добивать лежачего обутой ногой по лицу. Всего он ударил его один раз, у жертвы диагностировали перелом костей черепа и сотрясение головного мозга.

Подсудимый со следствием не согласился, не стал признавать вину и даже не дал показаний. Его признали виновным по статье «Применение насилия в отношении сотрудника власти в связи с выполнением им своих обязанностей». Его отправили в колонию общего режима, где ему предстоит провести ближайшие 3,6 года. Также злоумышленнику необходимо выплатить полицейскому 150 тысяч рублей.

Приговор пока еще не вступил в законную силу, что означает, что обидчик полицейского может его обжаловать.

Ранее Город55 писал о жестоком избиении жительницы Татарского села. Ее сожитель сломал ей руку, ребра и обе ноги.

Не сосчитать переломов. Рецидивист из Омской области жестоко избил свою сожительницу
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#Кристина Антоносян#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Суд#Избиение#Новости#Насилие#Село#Нижнеомский район
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