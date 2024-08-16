Избил ботинком. Омич проломил голову полицейскому за его работу

Подсудимый со следствием не согласился, не стал признавать вину и даже не дал показаний. Его признали виновным по статье «Применение насилия в отношении сотрудника власти в связи с выполнением им своих обязанностей». Его отправили в колонию общего режима, где ему предстоит провести ближайшие 3,6 года. Также злоумышленнику необходимо выплатить полицейскому 150 тысяч рублей.