Избил ботинком. Омич проломил голову полицейскому за его работу

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Как рассказали в омском суде, в феврале 2024 года житель села Хомутинка в Нижнеомском районе за рулем своей машины ехал за полицейским. Страж закона в этот момент тоже ехал в машине и направлялся домой после рабочего дня.
Агрессивный мужчина сопроводил его до самого дома, где вышел из машины и два раза ударил полицейского по лицу. Как уточняется в пресс-службе, ему не понравились выполненные по долгу службы задачи.
Пострадавший полицейский упал на землю, но этого разбушевавшемуся преступнику оказалось мало и он стал добивать лежачего обутой ногой по лицу. Всего он ударил его один раз, у жертвы диагностировали перелом костей черепа и сотрясение головного мозга.
Подсудимый со следствием не согласился, не стал признавать вину и даже не дал показаний. Его признали виновным по статье «Применение насилия в отношении сотрудника власти в связи с выполнением им своих обязанностей». Его отправили в колонию общего режима, где ему предстоит провести ближайшие 3,6 года. Также злоумышленнику необходимо выплатить полицейскому 150 тысяч рублей.
Приговор пока еще не вступил в законную силу, что означает, что обидчик полицейского может его обжаловать.
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