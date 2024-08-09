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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Омске Киселева переназначили на пост первого замминистра внутренней политики

Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост

9 августа 2024, 08:04
Фото: gorod55.ru

В Омске Киселева переназначили на пост первого замминистра внутренней политики

Согласно новым правилам, должность занимается на один год. В настоящее время у министра внутренней политики Анастасии Терпуговой четыре заместителя.

Вчера, 8 августа, и. о. губернатора Омской области, первый заместитель председателя областного правительства Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении Антона Киселева первым заместителем министра внутренней политики Омской области. Это решение возвращает Киселева на свой прежний пост, который он уже занимал в прошлом году.

Киселев будет работать в этой должности в течение года с 13 августа. Напомним, что он был назначен первым заместителем министра внутренней политики 10 августа 2023 года. Интересно, что назначение произошло по новым правилам, согласно которым должность занимается на один год.

Распоряжение о назначениеРаспоряжение о назначение
Распоряжение о назначение
Фото: Правительство Омской области

Таким образом, министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова теперь имеет четыре заместителя: должности занимают Антон Киселев, Ольга Колесник, Виталий Кириенко и Андрей Игнатчик.

Ранее работала помощником. В омском минприроды произошло громкое назначение
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