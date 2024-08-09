Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Вчера, 8 августа, и. о. губернатора Омской области, первый заместитель председателя областного правительства Рустам Мингазов подписал распоряжение о назначении Антона Киселева первым заместителем министра внутренней политики Омской области. Это решение возвращает Киселева на свой прежний пост, который он уже занимал в прошлом году.
Киселев будет работать в этой должности в течение года с 13 августа. Напомним, что он был назначен первым заместителем министра внутренней политики 10 августа 2023 года. Интересно, что назначение произошло по новым правилам, согласно которым должность занимается на один год.
Таким образом, министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова теперь имеет четыре заместителя: должности занимают Антон Киселев, Ольга Колесник, Виталий Кириенко и Андрей Игнатчик.