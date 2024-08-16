Эксперты дали рекомендации, как правильно перевозить животных в самолете

Помните, что во время полета питомца нельзя кормить. Нужно сделать это заранее, желательно за 2–3 часа до выхода из дома, так как кормление может спровоцировать нужду, а в некоторых авиакомпаниях запрещено передвигаться с переноской по салону и заносить ее в туалет. Поэтому очистка переноски в таком случае может вызвать большие неудобства.