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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Эксперты дали рекомендации, как правильно перевозить животных в самолете

Эксперты дали рекомендации, как правильно перевозить животных в самолете

16 августа 2024, 10:29
Фото: 1MI
Часто путешественники берут с собой в дорогу домашних животных. Чтобы полет прошел без стресса для питомца и его хозяина, эксперты дали несколько рекомендаций по перевозке.

Чтобы перевезти питомца в самолете без стресса, необходимо подготовиться к полету заранее и изучить рекомендации авиакомпании, которой вы полетите. Это обезопасит от неловких ситуаций, недопониманий между вами и службами аэропорта, а также бортпроводниками, пишет портал «Тонкости туризма».

Комфортный перелет с животным: рекомендации

Помните, что во время полета питомца нельзя кормить. Нужно сделать это заранее, желательно за 2–3 часа до выхода из дома, так как кормление может спровоцировать нужду, а в некоторых авиакомпаниях запрещено передвигаться с переноской по салону и заносить ее в туалет. Поэтому очистка переноски в таком случае может вызвать большие неудобства.

Также стоит обратить внимание на прочность переноски и убедиться, что в ней нет дырок или других отверстий, через которые может пролезть питомец. Следует помнить, что кошка — тот же ребенок, за которым следует присматривать. Собираясь спать, убедитесь, что переноска плотно закрыта и он не сможет сбежать.

Фото: 1MI

Если животное нервничает, можно аккуратно просунуть руку в переноску, погладить и успокоить его. Но при этом не стоит доставать питомца из сумки. Причина этому очень простая — никто не знает, как поведет себя в условиях стресса даже самый спокойный питомец. Он может сбежать, может начать проявлять агрессию.

Кроме того, сбежавшее животное может попасть под колеса телеги для обслуживания, с которой работают бортпроводники, а вес наполненной телеги порой достигает 80 кг. Если же чувствуете, что в салоне самолета стало душно, дайте питомцу воды, а бортпроводников попросите сделать прохладнее.

Ранее бывшая стюардесса Анастасия рассказала о необычном случае с кошкой на борту самолета. Во время ночного рейса во Владивосток питомец прогрыз стенку переноски и испуганно бродил по салону, пока не попал в руки бортпроводника, а затем и совей хозяйки. История закончилась хорошо, но заставила понервничать как стюардессу, так и пассажирку.

«Два горящих фонарика». Стюардесса рассказала о таинственном случае на борту
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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#КЦ
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