Эксперты дали рекомендации, как правильно перевозить животных в самолете

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Чтобы перевезти питомца в самолете без стресса, необходимо подготовиться к полету заранее и изучить рекомендации авиакомпании, которой вы полетите. Это обезопасит от неловких ситуаций, недопониманий между вами и службами аэропорта, а также бортпроводниками, пишет портал «Тонкости туризма».
Помните, что во время полета питомца нельзя кормить. Нужно сделать это заранее, желательно за 2–3 часа до выхода из дома, так как кормление может спровоцировать нужду, а в некоторых авиакомпаниях запрещено передвигаться с переноской по салону и заносить ее в туалет. Поэтому очистка переноски в таком случае может вызвать большие неудобства.
Также стоит обратить внимание на прочность переноски и убедиться, что в ней нет дырок или других отверстий, через которые может пролезть питомец. Следует помнить, что кошка — тот же ребенок, за которым следует присматривать. Собираясь спать, убедитесь, что переноска плотно закрыта и он не сможет сбежать.
Если животное нервничает, можно аккуратно просунуть руку в переноску, погладить и успокоить его. Но при этом не стоит доставать питомца из сумки. Причина этому очень простая — никто не знает, как поведет себя в условиях стресса даже самый спокойный питомец. Он может сбежать, может начать проявлять агрессию.
Кроме того, сбежавшее животное может попасть под колеса телеги для обслуживания, с которой работают бортпроводники, а вес наполненной телеги порой достигает 80 кг. Если же чувствуете, что в салоне самолета стало душно, дайте питомцу воды, а бортпроводников попросите сделать прохладнее.
Ранее бывшая стюардесса Анастасия рассказала о необычном случае с кошкой на борту самолета. Во время ночного рейса во Владивосток питомец прогрыз стенку переноски и испуганно бродил по салону, пока не попал в руки бортпроводника, а затем и совей хозяйки. История закончилась хорошо, но заставила понервничать как стюардессу, так и пассажирку.