Установку видеокамер на 2 перекрестках Омска оценили в 34 млн рублей

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска разместил на сайте госзакупок очередную заявку. Речь в ней идет об установке камер автоматической видеофиксации на пересечении 3-й Транспортной с улицей Богдана Хмельницкого и на перекрестке Шебалдина и улицы 20 лет РККА. Начальная цена контракта — 34,2 млн рублей.
Техзадание предполагает установку 16 моноблоков «Фактор» (комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД с функцией распознавания номеров авто), 8 IP-видеокамер, 2 придорожных шкафов с промышленными компьютерами, выполняющими функцию вычислительного модуля, и 5 коммутационных шкафов. Все работы должны быть выполнены к 1 ноября 2024 года, причем контракт предполагает трехлетний гарантийный срок.
Сбор заявок начался сегодня, 15 августа. Он продлится до 26 августа.
Напомним: о появлении видеокамер еще на 2 омских перекрестках рассказал в начале июня мэр Омска Сергей Шелест. Деньги на эти цели уже тогда были выделены из областного бюджета.