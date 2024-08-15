Установку видеокамер на 2 перекрестках Омска оценили в 34 млн рублей

Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска разместил на сайте госзакупок очередную заявку. Речь в ней идет об установке камер автоматической видеофиксации на пересечении 3-й Транспортной с улицей Богдана Хмельницкого и на перекрестке Шебалдина и улицы 20 лет РККА. Начальная цена контракта — 34,2 млн рублей.