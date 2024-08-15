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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Омске запланировали установку видеокамер еще на 2 перекрестках

Установку видеокамер на 2 перекрестках Омска оценили в 34 млн рублей

15 августа 2024, 08:25
Фото: 1MI

В Омске запланировали установку видеокамер еще на 2 перекрестках

Чиновники начали сбор заявок.

Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска разместил на сайте госзакупок очередную заявку. Речь в ней идет об установке камер автоматической видеофиксации на пересечении 3-й Транспортной с улицей Богдана Хмельницкого и на перекрестке Шебалдина и улицы 20 лет РККА. Начальная цена контракта — 34,2 млн рублей.

Техзадание предполагает установку 16 моноблоков «Фактор» (комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД с функцией распознавания номеров авто), 8 IP-видеокамер, 2 придорожных шкафов с промышленными компьютерами, выполняющими функцию вычислительного модуля, и 5 коммутационных шкафов. Все работы должны быть выполнены к 1 ноября 2024 года, причем контракт предполагает трехлетний гарантийный срок.

Сбор заявок начался сегодня, 15 августа. Он продлится до 26 августа.

Напомним: о появлении видеокамер еще на 2 омских перекрестках рассказал в начале июня мэр Омска Сергей Шелест. Деньги на эти цели уже тогда были выделены из областного бюджета.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Камеры#Перекрестки
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