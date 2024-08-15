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Published Сегодня, 03:05

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Бастрыкин лично занялся правами омича с инвалидностью

Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав инвалидов в Омске

15 августа 2024, 03:05
Фото: 1MI

Бастрыкин лично занялся правами омича с инвалидностью

Из-за затянувшегося расследования мать пострадавшего обратилась в следственный комитет РФ. В апреле 2022 года ее сын столкнулся с отказом в прохождении медицинской реабилитации.

Председатель следственного комитета России взял под личный контроль ситуацию с нарушением прав инвалида в Омской области, где молодому человеку отказали в реабилитации и лечении. Мать пострадавшего обратилась за помощью в вышестоящие органы.

Женщина жаловалась на затяжной характер расследования и ненадлежащее взаимодействие со стороны правоохранительных органов. В апреле 2022 года ее сын, инвалид, столкнулся с отказом в прохождении медицинской реабилитации в специализированном центре, а также в получении лечения на дому.

По поручению Бастрыкина, в Омской области уже возбуждено уголовное дело, однако расследование затягивается. Этого ждать больше нельзя.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку предоставить доклад о ходе следственных действий и причинах задержки. Осадчуку также предписано завершить расследование в кратчайшие сроки и направить его в суд.

Ранее Город55 сообщал об обращении омички к Бастрыкину. В своем обращении женщина сразу отметила, что ей и ее большой семье предоставили очень маленькое жилье в непригодном состоянии для жилья.

Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Инвалиды#Следком#Новости#Александр Бастрыкин
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