Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав инвалидов в Омске

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Председатель следственного комитета России взял под личный контроль ситуацию с нарушением прав инвалида в Омской области, где молодому человеку отказали в реабилитации и лечении. Мать пострадавшего обратилась за помощью в вышестоящие органы.
Женщина жаловалась на затяжной характер расследования и ненадлежащее взаимодействие со стороны правоохранительных органов. В апреле 2022 года ее сын, инвалид, столкнулся с отказом в прохождении медицинской реабилитации в специализированном центре, а также в получении лечения на дому.
По поручению Бастрыкина, в Омской области уже возбуждено уголовное дело, однако расследование затягивается. Этого ждать больше нельзя.
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку предоставить доклад о ходе следственных действий и причинах задержки. Осадчуку также предписано завершить расследование в кратчайшие сроки и направить его в суд.
Ранее Город55 сообщал об обращении омички к Бастрыкину. В своем обращении женщина сразу отметила, что ей и ее большой семье предоставили очень маленькое жилье в непригодном состоянии для жилья.