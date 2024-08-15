Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав инвалидов в Омске

Женщина жаловалась на затяжной характер расследования и ненадлежащее взаимодействие со стороны правоохранительных органов. В апреле 2022 года ее сын, инвалид, столкнулся с отказом в прохождении медицинской реабилитации в специализированном центре, а также в получении лечения на дому.