gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

иллюстрация

Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили

2 июля 2024, 12:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили

По новостройке, в которой живет женщина с детьми, уже пошли трещины и не работает вентиляция.

Жительница Омской области обратилась к главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину. Она сообщила ему о своей жилищной проблеме.

В информационном центре СК России рассказали, что женщина является многодетной матерью. Вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми она проживала какое-то время в аварийном доме. Семью переселили в другую квартиру, однако новое жилище тоже оказалось неладно.

В своем обращении омичка сразу отметила, что ей и ее большой семье предоставили достаточно маленькое жилье. Также проблемы были в самом здании, куда они переехали. Его ввели в эксплуатацию в прошлом году, но на стенах уже появились трещины, а система вентиляции не работает вообще.

При этом в новостройке не организуется ремонт. Уполномоченные органы не смогли помочь женщине и другим жильцам с этим, хотя было множество обращений. Региональный следком проводил по данному факту процессуальную проверку.

По итогу Александр Бастрыкин связался с главой омского Следственного Комитета Олегом Винниковым и дал указание возбудить уголовное дело. В процессе расследования омские следователи должны отсылать отчет высшему руководству.

Ждут технику. После внимания следкома в омском селе начали ремонт водопроводных сетей
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Аварийное жилье#Уголовное дело#Аварийные дома#Новостройка#Новости#Александр Бастрыкин#Расселение#Многодетная семья#СУ СКР Омской области#Многодетная мать#Расселение жильцов
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открыли 1600 вакансий. Сколько платят рабочим
Сегодня, 00:54
На 11 млн. При строительстве транспортной развязки в Омске допустили массу нарушений
Сегодня, 05:29
Сюрприз в разгар лета. На Омск надвигаются дожди и резкое похолодание до +8 градусов
Сегодня, 03:25
Магнитная буря посреди недели накроет Омскую область и вызовет головную боль
Сегодня, 09:49
На паузе из-за судебных споров. В Омске не удается расселить пять аварийных домов
Сегодня, 09:29
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
Сегодня, 06:51