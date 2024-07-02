Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Жительница Омской области обратилась к главе Следственного Комитета России Александру Бастрыкину. Она сообщила ему о своей жилищной проблеме.
В информационном центре СК России рассказали, что женщина является многодетной матерью. Вместе с четырьмя несовершеннолетними детьми она проживала какое-то время в аварийном доме. Семью переселили в другую квартиру, однако новое жилище тоже оказалось неладно.
В своем обращении омичка сразу отметила, что ей и ее большой семье предоставили достаточно маленькое жилье. Также проблемы были в самом здании, куда они переехали. Его ввели в эксплуатацию в прошлом году, но на стенах уже появились трещины, а система вентиляции не работает вообще.
При этом в новостройке не организуется ремонт. Уполномоченные органы не смогли помочь женщине и другим жильцам с этим, хотя было множество обращений. Региональный следком проводил по данному факту процессуальную проверку.
По итогу Александр Бастрыкин связался с главой омского Следственного Комитета Олегом Винниковым и дал указание возбудить уголовное дело. В процессе расследования омские следователи должны отсылать отчет высшему руководству.