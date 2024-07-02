Тесно. Многодетная омичка рассказала Бастрыкину об ужасном жилье, куда ее переселили

В своем обращении омичка сразу отметила, что ей и ее большой семье предоставили достаточно маленькое жилье. Также проблемы были в самом здании, куда они переехали. Его ввели в эксплуатацию в прошлом году, но на стенах уже появились трещины, а система вентиляции не работает вообще.