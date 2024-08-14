Семь омичей специально устраивали ДТП, чтобы зарабатывать миллионы на страховке

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи омичей. Они признаны виновными в страховом мошенничестве (чч. 1-4 ст. 159.5 УК РФ).
Установлено, что 39-летний мужчина собрал группу своих знакомых и разработал план по хищению денег у страховых компаний. Омичи приобретали автомобили, оформляли страховые полисы, после чего инсценировали ДТП и благодаря страховке получали деньги. Таким способом за два года подсудимые совершили более 20 «аварий» и причинили ущерб восьми страховым компаниям на сумму свыше 15,2 млн рублей.
В результате суд назначил организатору группы наказание в виде четырех лет тюремного заключения, его четырем подельникам — от двух до трех с половиной лет, еще двое избежали лишения свободы, но получили другие наказания.