Семь омичей специально устраивали ДТП, чтобы зарабатывать миллионы на страховке

Установлено, что 39-летний мужчина собрал группу своих знакомых и разработал план по хищению денег у страховых компаний. Омичи приобретали автомобили, оформляли страховые полисы, после чего инсценировали ДТП и благодаря страховке получали деньги. Таким способом за два года подсудимые совершили более 20 «аварий» и причинили ущерб восьми страховым компаниям на сумму свыше 15,2 млн рублей.