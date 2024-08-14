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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

иллюстрация

Семь омичей специально устраивали ДТП, чтобы зарабатывать миллионы на страховке

14 августа 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Семь омичей попали под суд за махинации со страховками для автомобилей

Суд вынес приговор семи омичам, которые инсценировали десятки ДТП, чтобы получить деньги от страховых компаний.

Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении семи омичей. Они признаны виновными в страховом мошенничестве (чч. 1-4 ст. 159.5 УК РФ).

Установлено, что 39-летний мужчина собрал группу своих знакомых и разработал план по хищению денег у страховых компаний. Омичи приобретали автомобили, оформляли страховые полисы, после чего инсценировали ДТП и благодаря страховке получали деньги. Таким способом за два года подсудимые совершили более 20 «аварий» и причинили ущерб восьми страховым компаниям на сумму свыше 15,2 млн рублей.

В результате суд назначил организатору группы наказание в виде четырех лет тюремного заключения, его четырем подельникам — от двух до трех с половиной лет, еще двое избежали лишения свободы, но получили другие наказания.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#Суд#Приговор#Новости#Приговор суда#Инсценировка
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