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Updated Сегодня, 04:16

В Калачинске Омской области за один день в ДТП пострадали два ребенка

На одной улице. В Омской области в ДТП за вечер пострадали сразу два ребенка

13 августа 2024, 04:14
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Калачинске Омской области за один день в ДТП пострадали два ребенка

Оба инцидента произошли в понедельник на одной и той же улице. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

12 августа в Калачинском районе произошло сразу два ДТП на одной и той же улице, в которых пострадали несовершеннолетние. Об этом рассказали в омской Госавтоинспекции.

Один из инцидентов произошел на улице Бочкарева около пяти вечера. 26-летняя девушка за рулем «Субару» ехала по своим делам и в районе дома №77 столкнулась с автомобилем «Фольксваген», которым управляла 40-летняя жительница. В результате пострадал 5-летний пассажир «Субару». Ему потребовалась медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Во втором случае около восьми вечера 38-летний водитель автомобиля «Тойота» направлялся по этой же улице и в районе строения №2 сбил 16-летнего велосипедиста. Мальчик внезапно выехал на проезжую часть с прилегающей территории. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, что громкая история, связанная с вождением, произошла на днях в Омске. Инспекторы ГАИ остановили 16-летнюю омичку, которая в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения управляла «Грантой».

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Пострадавшие#Авария#Дети#Новости#Калачинский район#Госавтоинспекция
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