На одной улице. В Омской области в ДТП за вечер пострадали сразу два ребенка

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:16
12 августа в Калачинском районе произошло сразу два ДТП на одной и той же улице, в которых пострадали несовершеннолетние. Об этом рассказали в омской Госавтоинспекции.
Один из инцидентов произошел на улице Бочкарева около пяти вечера. 26-летняя девушка за рулем «Субару» ехала по своим делам и в районе дома №77 столкнулась с автомобилем «Фольксваген», которым управляла 40-летняя жительница. В результате пострадал 5-летний пассажир «Субару». Ему потребовалась медицинская помощь.
Во втором случае около восьми вечера 38-летний водитель автомобиля «Тойота» направлялся по этой же улице и в районе строения №2 сбил 16-летнего велосипедиста. Мальчик внезапно выехал на проезжую часть с прилегающей территории. Полиция устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, что громкая история, связанная с вождением, произошла на днях в Омске. Инспекторы ГАИ остановили 16-летнюю омичку, которая в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения управляла «Грантой».