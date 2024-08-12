Компаньон Юрия Гуринова стал совладельцем еще одной компании

Сергей Белый, владелец долей в ООО «СМУ-1 завода №6», «Техспецстрой ЖБ-6», УК «Элита» и др., принадлежит к числу богатейших омичей. Его имя каждый год оказывается в первой сотне соответствующего рейтинга Города55. В 2023 году Белый занял в этом рейтинге 24-ю позицию.