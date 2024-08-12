Компаньон Юрия Гуринова стал совладельцем еще одной компании

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:40
В обществе с ограниченной ответственностью «Зима», зарегистрированном в Омске на улице Волховстроя, изменилась структура собственности. Единственный учредитель компании Андрей Сергеев уступил 5% уставного капитала Сергею Белому — омскому бизнесмену, известному в первую очередь как компаньон по ряду активов строителя Юрия Гуринова.
«Зима» специализируется на «консультативной деятельности и работах в области компьютерных технологий». В ее уставном капитале 100 тысяч рублей, прибыль компании за 2023 год составила 519 тысяч рублей.
Сергей Белый, владелец долей в ООО «СМУ-1 завода №6», «Техспецстрой ЖБ-6», УК «Элита» и др., принадлежит к числу богатейших омичей. Его имя каждый год оказывается в первой сотне соответствующего рейтинга Города55. В 2023 году Белый занял в этом рейтинге 24-ю позицию.