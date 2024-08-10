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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

В Омске пассажирский поезд сбил пьяного мужчину, переходившего пути

Переходил пути. В Омске пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

10 августа 2024, 07:25
Фото: 1MI

В Омске пассажирский поезд сбил пьяного мужчину, переходившего пути

В Омске вблизи станции «Труд» пассажирский поезд насмерть сбил 38-летнего мужчину, который переходил пути. Машинист попытался остановить состав, но столкновения избежать не получилось.

В Омске произошло смертельное ДТП на железнодорожных путях. Вблизи станции «Труд» пассажирский поезд сбил 38-летнего мужчину, который переходил через рельсы.

На месте происшествия полицейские установили, что погибший омич был пьян. Когда он вышел на пути, машинист поезда экстренно затормозил и подал звуковой сигнал, но столкновения избежать не удалось.

Сейчас по этому факту проводится проверка, собранные материалы сотрудники регионального УМВД передадут в следственный комитет.

Напомним, что в начале месяца авария с погибшим произошла на улице Завертяева. 41-летний водитель «Лады Гранты» сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, позже последний скончался в машине скорой помощи.

Скончался в скорой. Омич на «Гранте» сбил пешехода, который переходил улицу
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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Поезд#Новости#Сбил поезд#Пассажирский поезд
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