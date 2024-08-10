Переходил пути. В Омске пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Омске произошло смертельное ДТП на железнодорожных путях. Вблизи станции «Труд» пассажирский поезд сбил 38-летнего мужчину, который переходил через рельсы.
На месте происшествия полицейские установили, что погибший омич был пьян. Когда он вышел на пути, машинист поезда экстренно затормозил и подал звуковой сигнал, но столкновения избежать не удалось.
Сейчас по этому факту проводится проверка, собранные материалы сотрудники регионального УМВД передадут в следственный комитет.
Напомним, что в начале месяца авария с погибшим произошла на улице Завертяева. 41-летний водитель «Лады Гранты» сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, позже последний скончался в машине скорой помощи.