Утверждал, что здоров. Омич скрыл свой ВИЧ от девушки и заразил ее

Как рассказали в полиции, омич знал о своей болезни, и о том, как правильно в его случае предохраняться, был предупрежден о последствиях и уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией другого человека. Однако свою любимую он уверял в собственном здоровье и заразил ее своим недугом. Девушка выяснила это после прохождения медкомиссии, во время которой и обнаружила у себя заболевание.