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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

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Утверждал, что здоров. Омич скрыл свой ВИЧ от девушки и заразил ее

8 августа 2024, 05:48
Фото: 1MI
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Омич намеренно заразил любимую девушку ВИЧ-инфекцией

За обман мужчине грозит до пяти лет заключения в колонии. Ему также предстоит возместить моральный вред потерпевшей.

Как рассказали в полиции, омич знал о своей болезни, и о том, как правильно в его случае предохраняться, был предупрежден о последствиях и уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией другого человека. Однако свою любимую он уверял в собственном здоровье и заразил ее своим недугом. Девушка выяснила это после прохождения медкомиссии, во время которой и обнаружила у себя заболевание.

Теперь омич ответит перед законом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, он будет обязан возместить моральный вред потерпевшей.

Ранее Город55 сообщал, что омичи стали реже болеть ВИЧ. На начало 2024 года в регионе проживало 15 278 человек с ВИЧ-инфекцией. Годом ранее насчитывалось чуть больше людей с положительным ВИЧ-статусом — 15 414 жителей Омской области.

В Омской области больше 1000 человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2023 году
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#Преступление#Полиция#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#ВИЧ-инфекция#Заболеваемость#Заражение
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