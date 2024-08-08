Утверждал, что здоров. Омич скрыл свой ВИЧ от девушки и заразил ее

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Как рассказали в полиции, омич знал о своей болезни, и о том, как правильно в его случае предохраняться, был предупрежден о последствиях и уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией другого человека. Однако свою любимую он уверял в собственном здоровье и заразил ее своим недугом. Девушка выяснила это после прохождения медкомиссии, во время которой и обнаружила у себя заболевание.
Теперь омич ответит перед законом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, он будет обязан возместить моральный вред потерпевшей.
Ранее Город55 сообщал, что омичи стали реже болеть ВИЧ. На начало 2024 года в регионе проживало 15 278 человек с ВИЧ-инфекцией. Годом ранее насчитывалось чуть больше людей с положительным ВИЧ-статусом — 15 414 жителей Омской области.