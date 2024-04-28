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В Омской области больше 1000 человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2023 году

28 апреля 2024, 09:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
Чаще всего ВИЧ передавался половым путем — 79,6%.

В прошлом году на территории Омской области 1045 человек заразились ВИЧ-инфекцией, об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада регионального минздрава.

На начало 2024 года в регионе проживало 15 278 человек с ВИЧ-инфекцией. Годом ранее насчитывалось чуть больше людей с положительным ВИЧ-статусом — 15 414 жителей Омской области.

Последние три года самым частым способом передачи ВИЧ является половой.

«В течение трех лет отмечается рост значимости полового пути передачи ВИЧ-инфекции с 73,0% в 2021 году до 79,6% в 2023 году и снижение удельного веса пути передачи ВИЧ-инфекции при употреблении наркотиков в немедицинских целях — с 26,2% в 2021 году до 19,0% в 2023 году», — говорится в отчете медиков.
Способы заражения ВИЧ-инфекциейСпособы заражения ВИЧ-инфекцией
Способы заражения ВИЧ-инфекцией
Фото: Минздрав Омской области

В прошлом году от женщин с положительным ВИЧ-статусом родилось 195 детей. Во время беременности и родов вирус передался шести детям. При этом при грудном вскармливании дети не заражались ВИЧ-инфекцией.

Подтверждался ВИЧ-статус в 2023-м и у иностранцев. Одного из них собираются депортировать за пределы РФ. Документы уже подготовлены и представлены в омский Роспотребнадзор.

Смертность, согласно статистике минздрава, снизилась по сравнению с прошлым годом на 25%. Если в 2023 году на 100 тысяч населения показатель смертности составил 9 случаев, то в 2022-м — 12,1 случая.

Ранее Город55 рассказывал, что Омск занял 8 место среди СФО по зараженности ВИЧ. В последние годы в регионе выросло количество ВИЧ-инфицированных старше 40 лет.

Пенсионеры в зоне риска. Омская область заняла 8 место среди СФО по зараженности ВИЧ
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Медицина#Новости#ВИЧ-инфекция#Заболеваемость#Вич
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