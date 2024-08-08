Суд продлил заключение жительницам Тары, которые содержали подростковый публичный дом

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Тарский городской суд рассмотрел ходатайство следователя-криминалиста о продлении ареста для администраторов местной гостиницы. Напомним, что две женщины обвиняются в вовлечении подростков в занятие проституцией и находятся под стражей с 12 апреля.
Следователь объяснил необходимость продлить срок стражи тем, что на свободе подсудимые могут оказывать давление на свидетелей и скрыться от следствия. Мнение следователя разделил прокурор, сторона защиты же просила суд изменить заключение на домашний арест.
В результате суд встал на сторону следователя и продлил заключение тарчанок еще на пять месяцев.