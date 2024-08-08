gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

иллюстрация

Суд продлил заключение жительницам Тары, которые содержали подростковый публичный дом

8 августа 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Суд оставил под арестом жительниц Тары, которые содержали публичный дом с детьми

Тарский городской суд на пять месяцев продлил арест для администраторов местной гостиницы, которые вовлекали подростков в занятие проституцией.

Тарский городской суд рассмотрел ходатайство следователя-криминалиста о продлении ареста для администраторов местной гостиницы. Напомним, что две женщины обвиняются в вовлечении подростков в занятие проституцией и находятся под стражей с 12 апреля.

Следователь объяснил необходимость продлить срок стражи тем, что на свободе подсудимые могут оказывать давление на свидетелей и скрыться от следствия. Мнение следователя разделил прокурор, сторона защиты же просила суд изменить заключение на домашний арест.

В результате суд встал на сторону следователя и продлил заключение тарчанок еще на пять месяцев.

Брали заказы в гостинице. В Таре две женщины организовали публичный дом с подростками
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Суд#Подростки#Подросток#Дети, подростки#Новости#Проститутки#Проституция
Подпишитесь
Все вокруг вырубят? В центре Омска у «Маяковского» планируют сделать новый сквер
Сегодня, 08:21
Болото — не проблема. Омская область получит новый аэропорт в Федоровке
Сегодня, 04:02
Продавал базы в даркнете. В США задержали омского «финансиста» Павла Кублицкого
Сегодня, 05:58
Зальет все: мощнейший в мире дождевой циклон обрушится на Омскую область
Сегодня, 08:55
Тайна раскрыта: стало известно, где в Омске планируют построить межвузовский кампус
Сегодня, 10:00
YouTube все? Большинство россиян столкнулись с полной остановкой работы видеохостинга
Сегодня, 09:16