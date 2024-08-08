Путешественникам рассказали, как обезопасить себя в самолете

Во время аварии шансов спастись больше у тех, кто сидит рядом с аварийным выходом. Специалисты Гринвичского университета провели исследование и пришли к выводу, что во время авиакатастроф, как правило, выживали пассажиры, сидящие в ближайших 5 рядах от аварийного выхода. Если же места уже заняты, лучше сесть не у иллюминатора, а у прохода: так вы сможете быстрее покинуть борт.