Путешественникам рассказали, как обезопасить себя в самолете

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Самолет по праву считается самым безопасным видом транспорта. По данным Международной организации гражданской авиации, на миллион вылетов приходится одна авиакатастрофа. Однако чрезвычайные ситуации на борту все же происходят. Портал «Тонкости туризма» дал несколько советов путешественникам и рассказал, как обезопасить себя, если полет пошел не по плану.
Во время аварии шансов спастись больше у тех, кто сидит рядом с аварийным выходом. Специалисты Гринвичского университета провели исследование и пришли к выводу, что во время авиакатастроф, как правило, выживали пассажиры, сидящие в ближайших 5 рядах от аварийного выхода. Если же места уже заняты, лучше сесть не у иллюминатора, а у прохода: так вы сможете быстрее покинуть борт.
Правильно выбранная одежда может защитить от ожогов во время возгорания на борту. В идеале стоит надевать вещи с длинными рукавами и избегать шорт и юбок. Большим «плюсом» будет одежда из натуральных материалов, так как синтетика легко воспламеняется. Кроме того, хлопчатобумажную или шерстяную ткань можно намочить и защитить органы дыхания от дыма.
Даже если вам кажется, что вы наизусть знаете все правила, о которых рассказывает стюардесса перед полетом, выслушайте ее еще раз и прочитайте памятку, расположенную в кармане кресла. Лучше заранее обдумать, как вы будете добираться до аварийных выходов в случае ЧС, просчитав разные варианты: например, тот, при котором ближайший из них окажется заблокированным.
Во время взлета и посадки стоит быть предельно бдительным, так как именно в эти моменты происходит большая часть авиакатастроф. Не рекомендуется засыпать и принимать алкоголь: и то, и другое снижает концентрацию внимания и нарушает координацию движений.
Если пилот сообщил об экстренном приземлении, нужно выполнить ряд важных деталей: привести спинку кресла в вертикальное положение, закрыть столик, убрать все вещи под кресло, а также снять с себя все аксессуары: очки, наушники, заколки для волос и другие. По команде экипажа нужно наклониться вперед и прикрыть голову руками. Если перед вами есть сиденье, можно прижаться головой к его спинке.
Залог успеха при возникновении чрезвычайной ситуации — слаженные действия всех присутствующих на борту самолета. Необходимо не поддаваться панике и выполнять все команды экипажа.
После приземления нужно действовать очень быстро, так как высока вероятность взрыва. Необходимо направиться к ближайшему выходу, а после, оказавшись на земле, бежать от лайнера как можно дальше. Спасайте жизнь, а не багаж: не стоит вытаскивать с полок ручную кладь, это замедлит не только вас, но и других пассажиров.