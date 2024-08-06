Не могли вылететь: в омском аэропорту задержали сразу несколько рейсов

Сегодня, 6 августа, омские путешественники столкнулись с серьезными задержками рейсов, что вызвало недовольство и беспокойство среди пассажиров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» должна была отправить рейс в Сочи (Адлер) в 04:30, однако фактический вылет состоялся лишь в 5:58. Это не единственный случай, когда расписание было нарушено: самолет в Москву (Домодедово), запланированный на 06:30, поднялся в воздух только в 08:08.