Не могли вылететь: в омском аэропорту задержали сразу несколько рейсов

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Сегодня, 6 августа, омские путешественники столкнулись с серьезными задержками рейсов, что вызвало недовольство и беспокойство среди пассажиров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» должна была отправить рейс в Сочи (Адлер) в 04:30, однако фактический вылет состоялся лишь в 5:58. Это не единственный случай, когда расписание было нарушено: самолет в Москву (Домодедово), запланированный на 06:30, поднялся в воздух только в 08:08.
Не менее значительные задержки наблюдались и у других авиакомпаний. Самолет в Москву (Шереметьево) от «Победы», который должен был вылететь в 05:05, фактически взлетел лишь в 08:23. А авиакомпания «Аэрофлот» также не смогла уложиться в график — борт вместо 05:50 часов вылетел с задержкой в 06:16.
Ситуация не обошла стороной и направление Омск-Санкт-Петербург: рейс компании «Россия», который по расписанию должен был отправиться в 06:40, был выполнен только в 08:19.
В настоящий момент, по данным онлайн-табло, все задержавшиеся самолеты уже вылетели из Омска.