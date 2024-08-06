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Не могли вылететь: в омском аэропорту задержали сразу несколько рейсов

6 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI
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В Омске утром несколько самолетов «застряли» в аэропорту

Вероятно, погодные условия не позволили выполнить полеты вовремя. Сейчас все самолеты уже вылетели из Омска.

Сегодня, 6 августа, омские путешественники столкнулись с серьезными задержками рейсов, что вызвало недовольство и беспокойство среди пассажиров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» должна была отправить рейс в Сочи (Адлер) в 04:30, однако фактический вылет состоялся лишь в 5:58. Это не единственный случай, когда расписание было нарушено: самолет в Москву (Домодедово), запланированный на 06:30, поднялся в воздух только в 08:08.

Фото: Скриншот сайта «Омский аэропорт»

Не менее значительные задержки наблюдались и у других авиакомпаний. Самолет в Москву (Шереметьево) от «Победы», который должен был вылететь в 05:05, фактически взлетел лишь в 08:23. А авиакомпания «Аэрофлот» также не смогла уложиться в график — борт вместо 05:50 часов вылетел с задержкой в 06:16.

Ситуация не обошла стороной и направление Омск-Санкт-Петербург: рейс компании «Россия», который по расписанию должен был отправиться в 06:40, был выполнен только в 08:19.

В настоящий момент, по данным онлайн-табло, все задержавшиеся самолеты уже вылетели из Омска.

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#Общество#Самолет#Омск#Новости#Авиакомпании#Задержка#Рейс#Омский аэропорт
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