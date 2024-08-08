Город с тысячью лиц. Россиянин рассказал о впечатлениях от путешествия в Баку

В 30 минутах езды от Баку возводится «государство в государстве» — комплекс Sea Breeze. Сейчас здесь живут 12 тысяч человек, в планах заселить еще 88 тысяч. На территории расположены особняки и виллы, есть и многоэтажные комплексы — отели и апартаменты. Турист отметил, что многие граждане России уже купили тут жилье разного уровня.