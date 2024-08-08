Город с тысячью лиц. Россиянин рассказал о впечатлениях от путешествия в Баку

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Современный Баку сочетает в себе архитектуру множества городов — Москвы, Вены, Майами, Стамбула, Парижа… И это еще не все места, облик которых можно увидеть, разглядывая Баку во все глаза, пишет «Российская газета».
По дороге из футуристического аэропорта имени Гейдара Алиева вдоль дорог видны большие многоэтажные здания из стекла и металла, чем-то напоминающие Москва-Сити, позже становятся заметны очертания Дубая. Интересно, что эти места тут так и называют — мини-Дубай.
Картина меняется, когда оказываешься на территории Старого города. Прогуливаясь по мощенных брусчаткой улочкам, можно почувствовать себя героиней фильма «Бриллиантовая рука», который снимался именно здесь. Второе киноместо — «Цигель-цигель ай лю лю», или «Руссо туристо облико морале». Обыденное дело здесь — очередь туристов, желающих снять видео.
Находясь в Старом городе, обязательно нужно побывать у исторических памятников — Девичьей башни и подземном городе. В Новом городе стоит посетить музей ковров, здание которого выстроено в форме главного экспоната — свернутого ковра. Необычная деталь музея — в зале сидит мастерица и на глазах у посетителей ткет новый ковер.
Во время поездки в Баку турист может отправиться на виллу братьев Нобелей, родных того самого Альфреда Нобеля, который основал знаменитую премию, в дом-музей Мстислава Ростроповича, а также прогуляться по красивой набережной, подняться на смотровую площадку и съездить в Храм огнепоклонников.
В 30 минутах езды от Баку возводится «государство в государстве» — комплекс Sea Breeze. Сейчас здесь живут 12 тысяч человек, в планах заселить еще 88 тысяч. На территории расположены особняки и виллы, есть и многоэтажные комплексы — отели и апартаменты. Турист отметил, что многие граждане России уже купили тут жилье разного уровня.