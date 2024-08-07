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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

иллюстрация

Была из многодетной семьи. В Омске прошли похороны погибшей в пожаре школьницы

7 августа 2024, 09:44
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Стали известны подробности о погибшей в пожаре 13-летней школьнице

Сегодня, 7 августа, состоятся похороны девочки. Для ее семьи организовали сбор вещей и средств.

Ранее Город55 рассказывал о пожаре, в котором погибла 13-летняя школьница. Трагедия произошла в ночь на пятницу, 2 августа, в доме на улице 23-я Северная. Причиной возгорания стало замыкание аккумулятора электрического самоката.

В омском следкоме сообщили, что по данному случаю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Как стало известно, девочка была из многодетной семьи Токаревых. Сейчас люди собирают вещи и средства для пострадавших. Похороны ребенка пройдут сегодня, 7 августа. Об этом пишет «Омскрегион».

Загорелся из-за самоката. В страшном пожаре на 23-й Северной погибла юная омичка
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Следком#Семья#Девочка#Новости#Похороны
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