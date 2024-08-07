Была из многодетной семьи. В Омске прошли похороны погибшей в пожаре школьницы

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Ранее Город55 рассказывал о пожаре, в котором погибла 13-летняя школьница. Трагедия произошла в ночь на пятницу, 2 августа, в доме на улице 23-я Северная. Причиной возгорания стало замыкание аккумулятора электрического самоката.
В омском следкоме сообщили, что по данному случаю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».
Как стало известно, девочка была из многодетной семьи Токаревых. Сейчас люди собирают вещи и средства для пострадавших. Похороны ребенка пройдут сегодня, 7 августа. Об этом пишет «Омскрегион».