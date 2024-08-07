Заправился на 450 тысяч: омич украл топливо с работы и получил условный срок

Как сообщили в областной прокуратуре, в апреле 2022 года мужчина, воспользовавшись своим положением, украл более 10 тысяч литров дизельного топлива, которое ему было вверено для работы. Стоимость похищенного топлива составила более 450 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, но денег за украденное топливо не вернул.