Заправился на 450 тысяч: омич украл топливо с работы и получил условный срок

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В Омской области бывший водитель сельскохозяйственного предприятия получил условный срок за кражу топлива.
Как сообщили в областной прокуратуре, в апреле 2022 года мужчина, воспользовавшись своим положением, украл более 10 тысяч литров дизельного топлива, которое ему было вверено для работы. Стоимость похищенного топлива составила более 450 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, но денег за украденное топливо не вернул.
Суд приговорил бывшего водителя к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он обязан возместить ущерб в полном объеме.