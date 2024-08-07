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Заправился на 450 тысяч: омич украл топливо с работы и получил условный срок

7 августа 2024, 05:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич украл с работы топливо на 450 тысяч рублей

Мужчина пытался использовать свое положение на работе ради выгоды. Однако его планы нарушило вмешательство руководителей. Теперь ему придется выплатить сумму ущерба.

В Омской области бывший водитель сельскохозяйственного предприятия получил условный срок за кражу топлива.

Как сообщили в областной прокуратуре, в апреле 2022 года мужчина, воспользовавшись своим положением, украл более 10 тысяч литров дизельного топлива, которое ему было вверено для работы. Стоимость похищенного топлива составила более 450 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, но денег за украденное топливо не вернул.

Суд приговорил бывшего водителя к 1 году и 6 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также он обязан возместить ущерб в полном объеме.

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#Происшествия#Кража#Омск#Прокуратура#Водитель#Новости#Топливо#Принудительные работы
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